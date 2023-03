Une proposition de loi pour faciliter le passage du permis de conduire étudiée à l'Assemblée

Une proposition de loi portée par le groupe Renaissance arrive ce lundi à l'Assemblée nationale. Elle vise à faciliter le passage du permis de conduire. Elle prévoit notamment la création d'une plateforme numérique pour recenser les aides ainsi que le recrutement de contractuels pour pallier le manque d'inspecteurs.

"Rendre le permis moins cher, plus simple et plus rapide". C’est la proposition de loi Renaissance pour faciliter le passage du permis de conduire, qui est étudiée à l'Assemblée nationale ce lundi.

Une nouvelle plateforme numérique doit notamment voir le jour, "Un jeune, un permis", pour recenser l'intégralité des aides de l'Etat comme des collectivités. L'auteur du texte, Sacha Houlié, veut envoyer "un message aux jeunes", alors que "le coût de l'acquisition du permis de conduire atteint désormais 2.000 euros, voire davantage, avec de fortes disparités territoriales".

Cette plateforme est un outil qui pourrait aider Pierre, 17 ans, qui espère passer l'examen avant l’été.

“Il n’y a pas beaucoup de choses mises en place pour le permis. En tout cas moi, je n’en entends pas beaucoup parler. Donc moi, si ça peut nous aider, je suis pour”, affirme-t-il.

Réduire les délais d'attente pour l'examen

Parmi les mesures phares de la proposition de loi, le recrutement de contractuels pour pallier le manque d’inspecteurs du permis de conduire. Car les délais pour passer l’examen ont explosé ces derniers mois. Inès, 20 ans, en a fait les frais. “J’ai eu un délai d’attente de six mois. Ces temps d’attente, c’est vraiment ça le problème”, appuie-t-elle.

Si le recours aux contractuels pourrait permettre de raccourcir ces délais, la mesure inquiète les professionnels comme Laurent Bangoura, co-gérant d’une auto-école à Nîmes.

“Ce n’est pas très clair. On ne sait pas si ces personnes-là seront bien formées ou s’ils auront la bonne notion pédagogique”, regrette-t-il.

La proposition de loi prévoit aussi d'ouvrir le financement par le compte personnel de formation à tous les types de permis.