Une proposition de loi pour faciliter l’accès au permis de conduire bientôt défendue

INFO RMC. La majorité a déposé une proposition de loi pour faciliter le passage, l’obtention et l’examen du permis de conduire. Elle sera défendue fin mars à l'Assemblée nationale.

Très convoité, le permis de conduire est pourtant difficile d’accès. En moyenne, les candidats et candidates qui souhaitent décrocher le précieux sésame doivent débourser 2.000 euros pour obtenir leur permis B.

Le prix de l'heure de conduite étant élevée, la facture grimpe vite, d'autant plus qu'il faut réaliser en moyenne 29 heures de conduite avant de passer l'examen. Une heure de conduite coûte 50 euros à Nice, 53 euros à Vierzon et même jusqu'à 65 euros à Boulogne-Billancourt. Face à ce constat, la majorité cherche à alléger les dépenses des Français, mais aussi à leur faciliter le passage, l’obtention et l’examen du permis de conduire.

Les députés Sacha Houlié et Aurore Bergé, accompagnés de membres du groupe Renaissance, entendent simplifier le système et proposent la création "d’une plateforme numérique au niveau national" qui recense l’ensemble des aides financières existantes pour préparer les examens du code de la route et du permis de conduire.

Ces épreuves étant éligibles au compte personnel de formation (CPF), ce dernier ne prend toutefois pas en charge tous les permis de conduire, comme celui destiné aux motos légères (A1), aux voiturettes (B1) et aux titulaires du permis B qui peuvent tracter de lourdes remorques (B96, BE). La proposition de loi de la majorité propose ainsi d’étendre le recours au CPF à toutes les catégories.

Le délai d’obtention du permis dans le viseur

Autre écueil : l’indisponibilités des inspecteurs du permis de conduire. La nouvelle loi permettrait d’étendre le recours aux agents publics et aux contractuels, et favoriserait alors le recrutement d’un nombre suffisant d’entre eux pour combler le manque d’effectifs. Ce changement pourrait réduire le délai d’attente entre les deux épreuves du permis de conduire et accélérer son obtention.

Ces mesures sont toutefois jugées insuffisantes par les associations automobilistes. Elles appellent notamment le gouvernement à permettre aux enfants d’avoir recours au compte personnel de formation de leurs parents pour financer leurs examens. La majorité défendra ce texte à la fin du mois de mars dans l’hémicycle.