Vacances: pourquoi les prix sont si élevés sur les aires d'autoroute?

Sandwichs, boissons, viennoiseries... Sur le trajet des vacances, il est tentant d'acheter son repas et de manger sur le pouce sur les autoroutes. Problème: les prix sont très élevés, bien plus que dans un supermarché classique et les raisons sont multiples...

Il y a plus de deux euros d’écart pour un sandwich triangle de marque, entre un supermarché classique et une aire d’autoroute. Quand il faut acheter un repas pour toute une famille, la note peut être salée.

On a pris des sandwichs, des compotes pour les enfants, un petit peu de fruits car il fait chaud et des boissons sucrées", explique Virginie, assistante commerciale. Pour tout cela, elle a payé près de 40 euros. "Ça fait mal. On a fait vite et on aurait pu acheter en amont", estime-t-elle.

Pendant les vacances, il y a deux écoles. Ceux qui achètent sur l'aire et ceux qui prévoient à l'avance.

"On mangera mieux ce soir"

"On a pris notre glacière, on a tout acheté en amont. C'est quand même presque deux fois moins cher en achetant au supermarché plutôt que sur l'aire d'autoroute", explique Amandine, qui est habituée à faire comme cela chaque année.

C'est une façon aussi de faire des économies et de garder plus d'argent pour les vacances. "On mangera mieux ce soir, quand on sera arrivés et on pourra boire un petit peu de vin", souligne Françoise.

Des facteurs multiples

Les prix peuvent être dissuasifs pour certaines bourses, mais pas pour tout le monde. "C'est plus cher, mais c'est les vacances, on se fait plaisir quand même", note Lilian. Mais la qualité peut aussi faire défaut. "Les sandwichs, c'est moyen pour le tarif", estime Jean-Philippe.

Ces différences de prix sont réelles et s'expliquent par plusieurs facteurs. Il y a la redevance payée par les sociétés aux compagnies d’autoroute. Aussi, elles doivent faire face aux frais importants d’entretien et de nettoyage. Enfin, les frais de personnel, sur des aires souvent ouvertes 24h/24, 7j/7.