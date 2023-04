Vacances d'été: François Ruffin veut des trains à 10 euros et des péages gratuits

Le député de la Somme François Ruffin l'assure: s'il était au pouvoir, il imposerait des tarifs avantageux pour les trains et des péages gratuits pour tous, pour permettre à tous les Français de partir en vacances l'été.

Des péages gratuits et des trains pas chers pour tous, à l'occasion des vacances d'été. C'est la proposition de François Ruffin, le député Nupes, qui veut donner aux Français "un droit au bonheur". "Si nous étions à l'Elysée, dès cet été, on ferait des vacances avec plus de bonheur pour les Français", a-t-il assuré jeudi sur BFMTV, en proposant des péages temporairement gratuits, et un abonnement de train à 10 euros par mois durant l’été pour voyager en illimité.

"Le sentiment de déclassement, il passe aussi par les vacances. Quand j'étais jeune, mon père était ouvrier, il n'y avait qu'un seul salaire dans ma famille et pourtant on partait en vacances. Aujourd'hui, il y a deux salaires mais je ne peux pas emmener mes enfants en vacances. L'évidence, c'est de dire que le péage est gratuit, les autoroutes se sont assez gavées, et de mettre le train illimité à 10 euros", a précisé le député de la Somme.

Car sans surprise, ce sont les plus modestes qui partent le moins en vacances. En 2020, 39% des Français qui ne partaient pas en vacances invoquaient des raisons financières, tandis que 63% des bas revenus avaient fait une croix sur leurs congés selon le Crédoc, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.

L'idée de François Ruffin fait consensus ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules". "C'est un sujet réel alors qu'un Français sur trois ne part pas en vacances, c'est une bonne chose et c'est bon pour le tourisme", note le restaurateur Stéphane Manigold. "Le droit aux vacances, c'est le droit d'avoir travaillé et de se reposer", ajoute-t-il.

Des retombées pour le tourisme

"Ce n'est pas une mesure folle et ce n'est pas démago", assure de son côté le cheminot Bruno Poncet, qui salue la sortie de François Ruffin, un député qu'il estime proche de ses administrés et des Français. "La gratuité des trains, on en parle depuis des années dans mon syndicat", ajoute celui qui est également syndicaliste et qui juge que "peut-être que cela va permettre de faire vivre les musées, la culture et le secteur touristique".

Même la très libérale Sarah Saldmann, qui pour la forme fustige quand même "des trains toujours en retard", note que le député François Ruffin est au contact des gens et s'intéresse à leurs problématiques.

"Si c'est adopté, je ne pense pas que les sociétés d'autoroutes mettraient la clé sous la porte", anticipe Laurent, conducteur routier. "On va permettre à des centaines de milliers de gens de prendre peut-être 50 km d'autoroute qui les sépare d'un lieu de villégiature, d'une place ou d'un lac, et leur permettre de ne pas faire camping à la maison", salue-t-il. "C'est dommage que ce soit un élu de la République qui propose cette idée-là. Si les grosses sociétés, qui dirigent les autoroutes et qui s'engraissent chaque année, avaient un soupçon de social, ils feraient un bon coup", ajoute Laurent.

L'idée de François Ruffin pourrait peut-être voir le jour dès 2027. Le député de la Somme vient d'être adoubé par le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a loué sa popularité, souhaitant désormais le voir se présenter à l'élection présidentielle. Mais l'intéressé n'a pas les mêmes ambitions et estime que "ce n’est pas le moment".