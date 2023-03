SNCF: pourquoi les prix des billets de train pourraient (encore) augmenter

Les prix des péages payés par la SNCF à SNCF Réseau vont augmenter. Un coût en plus que le transporteur devrait répercuter sur les prix des billets de trains, qui ont déjà augmenté en 2022.

La SNCF aussi paye des péages, et le prix de ces derniers vont également augmenter. Pour chaque train qui circule, la SNCF et ses concurrents s’acquittent d’un péage auprès de SNCF Réseau, comme un automobiliste chaque fois qu’il emprunte une autoroute pour financer l’entretien et la rénovation du réseau.

Or selon la décision de SNCF réseau validée fin février par l’Autorité de régulation des transports (ART), cette redevance va augmenter de 8% en 2024 : 8% pour les TER, 7,6% pour les TGV et Intercités. Puis la hausse sera encore de 4% en 2025 et 2026.

Des conséquences pour les usagers

Et cette hausse pourrait avoir des conséquences pour les voyageurs. Forcément elle laisse présager de nouvelles augmentations des prix des billets, notamment sur les TGV puisque les péages pèsent 40 % du prix d’un billet.

Ce sont les péages les plus chers d’Europe. Impossible pour la SNCF de faire autrement puisque les coûts de fonctionnement des TGV doivent être intégralement couverts par les recettes commerciales. C’est déjà 3% de hausse assurée des billets l’an prochain, après 5% en moyenne cette année.

Les prix des TER aussi impactés

Les recettes de billets ne couvrent qu'un tiers des coûts de transport ferroviaire payés par les régions.

Il n'y a donc pas 36 solutions: il faudra soit répercuter la hausse des tarifs dans les billets, soit réduire les coûts en réduisant le nombre de trajets sur certaines lignes.