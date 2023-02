Une dérogation pour travailler plus: A 71 ans, Nelson Montfort sera bien aux Jeux Olympiques 2024

Pourtant au-dessus de l'âge limite, le célèbre journaliste sportif Nelson Montfort, officiera bien aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour France Télévisions.

Alors que des millions de Français défilent contre l'allongement de l'âge de départ à la retraite, certains refusent d'arrêter de travailler. C'est notamment le cas de Nelson Montfort, l'un des plus célèbres journalistes sportifs du service public. A bientôt 70 ans et selon les règles en vigueur chez France Télévisions, il devrait en effet avoir raccroché le micro.

Mais Nelson Montfort s'est vu accorder une dérogation pour travailler plus longtemps. En effet, il doit officier à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, alors qu'il sera âgé de 71 ans. De quoi faire un véritable adieu au public français.

Pourtant, selon l'article L-1237-5 du code du travail, un employeur peut mettre d'office à la retraite son employé si ce dernier a plus de 70 ans. L'employeur peut aussi proposer à ses salariés âgés de 67 à 70 ans de partir à la retraite. A France Télévisions, certains ont déjà été écartés pour leur âge. C'est le cas de Patrick Montiel, le commentateur phare de l'athlétisme, remercié à l'âge de 67 ans. Mais Nelson Montfort lui, bénéficie de la clémence de ses supérieurs.

"Si les gens sont compétents pourquoi faire cette discrimination?"

"Je ne sais pas si Nelson Montfort est compétent mais la discrimination liée à l'âge, j'en ai marre" déplore ce jeudi, sur le plateau d' Estelle Midi, l'infectiologue Robert Sebbag. "Si les gens sont compétents pourquoi faire cette discrimination?", s'interroge le praticien.

Car c'est là où le cas Nelson Montfort fait débat. Certains pointent du doigt sa méconnaissance des sports qu'il a pu couvrir tout au long de sa carrière ou parfois son chauvinisme: "Le journalisme dans le sport, c’est la matière dans laquelle on a le plus accepté le manque de compétence parce que dans notre pays, le sport n’a jamais été perçu comme une matière sérieuse", déplore, sur RMC et RMC Story, Daniel Riolo. "C’est comme ça que l’on a laissé s’installer des figures populaires qui manquent de compétences et de connaissances", tacle-t-il.

"Je n’ai pas envie de dire de mauvaises choses de Nelson Montfort, mais c’est juste le bienveillant qui parle anglais. Il a fait sa carrière sur le fait qu’il parlait anglais à l’époque où c’était rare. Mais ses anecdotes de boulettes, on les connaît", renchérit Daniel Riolo.

"Qu’on lui dise de laisser sa place parce qu’il est temps qu’il la laisse"

Place aux jeunes plaide-t-il: "Il y en a beaucoup qui veulent entrer dans ce métier et qui sont frustrés de voir ces gens encore en place. Qu’on lui fasse une jolie fête qu’on le remercie mais qu’on lui dise de laisser sa place parce qu’il est temps qu’il la laisse", conclut-il.

Selon l'article L-1237-5 du code du travail, un employeur peut mettre d'office à la retraite son employé si ce dernier à plus 70 ans. L'employeur peut proposer à ses salariés âgés de 67 à 70 ans de partir à la retraite. A France Télévisions, certains ont déjà écartés pour leur âge. C'est le cas de Patrick Montiel, le commentateur phare de l'athlétisme remercié à l'âge de 67 ans.

Depuis 2019, la direction de France Télévisions, fixe à 70 ans la limite d'âge pour travailler en son sein, alors que dans le groupe, plus de 2410 salariés sur 9000 ont plus de 55 ans, 860 plus de 60 ans et 222 seulement moins de 29 ans.