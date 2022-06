Vague de chaleur: quels gestes adopter pour protéger les plus fragiles?

La vague de chaleur se poursuit en France et atteint la moitié nord à partir de ce mercredi.

La vague de chaleur se renforce encore ce mercredi sur le Sud-Ouest du pays, avec 37 degrés attendus localement. Jeudi, des pics pourront même atteindre 41 degrés en Nouvelle-Aquitaine et dans le Languedoc, alors que la chaleur gagne aussi la moitié nord à partir de ce mercredi. On y attend entre 30 et 35 degrés entre vendredi et samedi.

Face à cette vague de chaleur historique, le gouvernement "appelle à la vigilance". La Première ministre Elisabeth Borne a réuni mardi les préfets et agences régionales de santé pour s'assurer "que tous les dispositifs sont en place" pour protéger les plus vulnérables. Dès aujourd'hui "les différents dispositifs de mise à l’abri et les Ehpad seront opérationnels", a-t-elle ajouté.

De nombreux petits gestes sont à adopter pour tenir au mieux face à cet événement météorologique exceptionnel pour un mois de juin. Le plus important étant évidemment de boire de l'eau: pas d'alcool ni de sodas. De l'eau, de préférence à température ambiante, tout en continuant à manger normalement, même si la chaleur coupe souvent l'appétit.

"Lorsqu'on dépasse 35 degrés, on a un risque de surchauffe du corps"

Il faut également aérer votre maison la nuit et tôt le matin, et ensuite fermer les volets dès que la température grimpe pour garder la fraîcheur à l'intérieur. Et surtout, il faut veiller sur les plus fragiles, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées, plus sensibles aux coups de chaleur comme le rappelle Corinne Le Sauder, médecin généraliste et présidente de la Fédération des Médecins de France.

"Lorsqu'on dépasse 35 degrés, on a un risque de surchauffe du corps. Pour les personnes âgées, elles n'ont pas soif et transpirent peu, alors que les enfants transpirent beaucoup car ils sont pleins d'eau".

Mais attention, tout le monde est vulnérable: évitez de sortir entre midi et 16h, et encore moins de faire du sport. Vous pouvez toujours aller vous réfugier dans des endroits frais comme les centres commerciaux et les cinémas. Vous pouvez aussi mouiller vos vêtements avec de l'eau ou humidifier votre peau à l'aide d'un brumisateur.