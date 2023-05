"C’est exceptionnel": la finale du major de CSGO s'installe à Paris, dans une ambiance de feu

Des milliers de personnes étaient rassemblées jeudi à Bercy pour suivre le lancement de la phase finale du major de CSGO, cette compétition Esport mondialement suivie. Parmi les équipes représentées, une seule Française, la Team Vitality. La compétition va durer jusqu'à dimanche à l'Accor Arena.

Jusqu'à dimanche, à l'Accor Arena à Paris-Bercy, se déroule la finale du major de CSGO. Plus vulgairement, ça correspond en quelque sorte à la finale des championnats du monde du célèbre jeu vidéo Counter Strike, un jeu de tir à la première personne, qui se joue en équipe. Avec des millions de téléspectateurs en ligne et près de 12.000 personnes attendues dans la salle, des supporters en feu. “Quand on entend les gens crier comme ça, c’est exceptionnel”, confie un spectateur. “Ça provoque des émotions complètement différentes de quand on est derrière son écran chez soi”, ajoute son voisin.

Une ambiance qui est encore montée d'un cran pour le match de la seule équipe française, Vitality, qui l'a emporté assez facilement contre les Britanniques d'Into the Breach.

Les règles de ce jeu de tir sont simples. Deux équipes de cinq joueurs sur une carte. L’une attaque la zone, l’autre doit la défendre. Et à la clé, plus d’1 million d’euros pour les vainqueurs finaux.

Nicolas, président d’une association de supporters, constate l’engouement des Français pour ce sport.

“Il y a un an, l’association a complètement explosé. On était plus ou moins 100 et là, on est plus de 380 dans l’association”, explique-t-il.

Trois millions de spectateurs en streaming

Un succès que confirme cet événement de Bercy, qui classe la France parmi les leaders mondiaux du marché. Et l’Etat n’y est pas pour rien selon Bertrand Amar, directeur Esport chez Webedia.

“Sur cette organisation, par exemple, les services de l’Etat ont aidé pour débloquer des problèmes de Visa. Dans l’Esport, ce n’est pas encore comme dans le sport. Il n’y a pas des visas d’athlètes qui sont évidents. C’est tout ça qui fait qu’il y a une vraie volonté et on la ressent”, assure-t-il.

La finale se termine dimanche et devrait être vue par plus de trois millions de personnes en simultané sur internet.