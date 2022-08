Comment réduire sa consommation d’eau? Bientôt des machines à laver… sans eau

Comment réduire sa consommation d’eau à la maison ? On va bientôt voir arriver des innovations assez incroyables, avec par exemple des machines à laver… sans eau.

C’est encore mieux que la friteuse sans huile: la machine à laver sans eau ! Dernière technologie en date, celle du géant technologique coréen LG qui utilise, pour laver le linge, du dioxyde de carbone sous forme liquide. Quand on prend du Co2 et qu’on le met à une certaine température et à haute pression, il se liquéfie. Et il a des propriétés incroyables de nettoyage. Il peut pénétrer les pores du textile en profondeur. Sa viscosité permet de supprimer la peinture, d’absorber les huiles et les graisses, de supprimer les taches… Exactement comme un lavage classique avec de la lessive. Une fois le cycle de lavage terminé, on réduit la pression dans la machine, le Co2 redevient gazeux et on peut sortir son linge. Résultat : vos chemises sont propres et vous n’avez pas utilisé une goutte d’eau ni de détergent. Et le Co2 peut être filtré, distillé puis réutilisé lors du prochain cycle. Quand on sait qu’une machine consomme entre 40 et 80 litres d’eau par cycle, on voit que c’est une économie considérable qu’on pourrait potentiellement réaliser.

Le nettoyage au dioxyde de carbone, c’est une technologie utilisée, au-delà du linge, dans plein d’industries comme l’aérospatiale, l’automobile, le médical, l’électronique, pour nettoyer de toutes petites pièces de manière très efficace. Mais avec tous les débats autour de la sobriété et de la consommation en eau, les fabricants d’électroménager ont bien compris qu’il y avait un créneau à prendre et ils veulent maintenant démocratiser cette technologie avec des machines grand public.

La technologie est en cours de développement, les premiers modèles commerciaux sont prévus pour dans deux ans. Deux inconnues : le prix (probablement plus cher qu’une machine classique) et la consommation énergétique. Mais si on doit se préparer à un monde où il faut limiter sa consommation d’eau... Sans trop limiter notre confort, l’idée est quand même très intéressante ! Au-delà de ça, il y a plein de concepts de machines écologiques, qui recyclent les eaux grises, les purifient et les réinjectent dans le système, ou même de lave-linge couplé à un pédalier. Le tambour est la roue d’un vélo et il faut pédaler pour laver le linge ! De quoi économiser de l’eau et de l’énergie.

Des solutions pour des douches plus économes

Va-t-on se doucher sans eau aussi ? Sans aller jusque-là, on va en utiliser beaucoup moins, avec des douches complétement repensées. Il y a deux options. La première, qui existe déjà, c’est un pommeau de douche qui s’appelle Nebia (très en vogue dans la Silicon Valley, c’est par exemple la douche du patron d’Apple). Plutôt que d’envoyer un jet d’eau plus ou moins puissant en continu, des buses spéciales vont atomiser l’eau, la fractionner en des millions de gouttelettes minuscules qui vont vous asperger. Avec -70% de consommation d’eau. Si on aime les douches un peu énergiques pour se réveiller, pas sûr que ce soit l’idéal…

L’autre option, c’est la douche cyclique. Des Français travaillent sur le sujet d’ailleurs, ça s’appelle Ilya. C’est une douche en circuit fermé, qui recycle les eaux usées en temps réel. Elle vous lave, puis elle passe dans un tuyau spécial où des microcapsules vont immédiatement purifier l’eau, la filtrer de toutes les petites saletés, peau mortes, pellicules, bactéries, métaux, particules en tous genres, avant d’être réinjectée dans le pommeau. Des technologies déjà utilisées par la Nasa dans la station spatiale internationale, où pas une goutte d’eau n’est gaspillée. Ça peut sembler dégoûtant, mais en réalité pas du tout : l’eau qui ressort par la tête de douche est plus propre que celle de votre robinet. Les avantages sont évidents : vous restez aussi longtemps que vous le souhaitez, c’est toujours la même eau. A la fin, vous l’évacuez et vous avez utilisé 5 litres au lieu de 100… Donc 90% d’eau utilisée en moins et 80% en énergie, puisqu’on ne chauffe l’eau qu’une fois et ensuite elle continue à circuler… Ça coûtera autour de 2.000 euros.