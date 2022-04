Des aspirateurs connectés et intelligents pour vous aider à faire le ménage

Les derniers modèles d'aspirateurs sont de plus en plus connectés et intelligents. Au niveau technologique, il franchissent clairement un cap. Frédéric Simottel vous présente les toutes dernières nouveautés.

C'est l'heure du grand ménage de printemps. Et rien de tel qu'un aspirateur dernier cri pour vous aider. Non seulement, les nouvelles machines sont plus puissantes mais aussi plus précises et multifonctions.

Par exemple, le Deebot X1 Omni d'Ecovacs est un robot qui aspire et vide aussi automatiquement ses déchets et lave le sol. Son intelligence elle est dans ses capteurs qui embarquent le must des technologies de navigation, mieux que celles d'une voiture autonome.

Son système de navigation par télémétrie laser fonctionne quelque soit les conditions d’éclairage. On y ajoute un système de visualisation 3D qui identifie tous les objets sur son passage (câbles, chaussures, poubelles, chaussettes, sacs, etc) et il reconnait les objets ce qui lui permet d'enrichir lui-même sa base de données images.

Un aspirateur qui fait tout, tout seul, dès qu'il est branché

Son système de navigation sait exactement cartographier en 3D les pièces et ne repasse pas 2 fois au même endroit. On peut même lui fournir une cartographie des pièces via une application mobile, en positionnant les meubles. Il saura sous quels meubles aller et aspirer, nettoyer plus fort et ne percute pas les objets sur sa route.

De plus, l'utilisateur peut programmer le passage eau/lessive et le passage séchage avec ses serpillères intégrées. Et comme il a une caméra, on peut même suivre sa progression et surveiller sa maison à distance par la même occasion (ou son animal de compagnie).

Sa station d’accueil vide automatiquement le bas à poussières et remplit tout aussi automatiquement le réservoir d’eau. Elle nettoie et sèche les serpillères avec un programme air chaud pour éviter odeurs et moisissures. Bref, une fois branché, il s’occupe de tout.

Dernière chose, il n’est pas bruyant, on peut le faire fonctionner même en étant dans la même pièce et dispose d’une interface à commande vocale. Prix de ce petit bijou de technologie: 1.300 euros tout de même.

Un nettoyeur de tapis surpuissant

C’est presque un appareil de professionnel. Il s’appelle le Carpet One, c'est un nettoyeur de tapis et moquettes. Aspirateurs, nettoyant, séchant mais surtout, il va s’occuper tout seul des saletés plus tenaces. La technologie embarquée détecte la présence de saletés et va régler automatiquement la puissance d’aspiration ainsi que le débit d’eau.

Un anneau lumineux passe du bleu à rouge s’il repère des endroits plus sales, même en profondeur. Il vous remonte toutes ces informations via un écran qui vous informe du taux d’humidité de la surface nettoyée, du niveau d’eau restant..., le tout pour 500 euros.

Un robot majordome

De son côté, le Bot Handy de Samsung s’occupe de tout, pour vous: chaussettes qui traînent, télécommande mal rangée, etc. Il sait même remplir et vider le lave-vaisselle ou même vous servir un verre quand vous êtes sur le canapé. Un petit humanoïde équipé d’un bras articulé et d’une pince qui patrouille dans la maison…

Grâce à une caméra couplée à une intelligence artificielle, il est capable d’analyser la forme et la texture des objets. C’est évident pour un humain, mais un livre et une serviette c’est très différent à prendre en main, pour s’en saisir. Sur la vidéo promotionnelle, tout fonctionne miraculeusement bien. On attend de le voir désormais en action.