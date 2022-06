Litière connectée, "Petflix"... la tech au service des animaux

Avec 63 millions d'animaux domestiques, les Français restent gaga de leurs chiens et chats. L’innovation chouchoute aussi nos amis à quatre pattes. C'est la "pet tech", le nouvel eldorado des fabricants de produits électroniques.

C’est le nouvel eldorado pour les fabricants d’électronique. Les "pet tech": les technologies pour nos animaux de compagnie. Il faut être honnête, les propriétaires sont souvent gagas de leur chien et de leur chat. Rien qu’en France on dépense cinq milliards d’euros par an pour les 63 millions d'animaux de compagnie que détiennent les Français.

Une litière intelligente qui fait vétérinaire

Par exemple, cette litière intelligente, qui est une sorte de vétérinaire à la maison. Ça s’appelle le Caremitou et c’est une startup montpelliéraine qui l’a mis au point. En vérité, c'est une sorte de maison médicalisée pour chats: une boîte qui est équipée de capteurs électroniques et qui va suivre jour après jour tout un tas d’indicateurs que le propriétaire peut suivre en direct depuis son smartphone.

D’abord la présence et le nombre de passages du chat, s’il bouge suffisamment ou pas, un suivi de son poids, ce qui peut indiquer des problèmes de santé, un relevé de température mais aussi une analyse des déchets pour détecter d’éventuels problèmes de santé, diabète, insuffisance rénale.

Toutes les infos sont récupérables - via une application - pour pouvoir prendre des mesures ou les partager avec le vétérinaire (si le chat prend du poids, moins de croquettes…). L’enjeu c’est de dépister des maladies le plus tôt possible pour aider l’animal à vivre en bonne santé. Ça coûte autour de 250 euros. Ils ont été primés au CES de Las Vegas, une consécration dans le domaine de la tech où on ne compte plus les innovations au service des animaux.

Des produits sérieux, d'autres à la limite de la charlatanerie

La "pet tech" est un marché énorme. Colliers connectés, niches intelligentes: parfois on frôle même le ridicule. Le marché est tellement énorme qu’une entreprise comme Nestlé a lancé un incubateur de startup spécialisé dans les "pet tech". Avec des produits sérieux, d’autres à la limite de la charlatanerie.

Des produits qui permettent de surveiller des animaux à distance (énorme boom depuis le retour au travail "en présentiel"), par exemple des caméras intelligentes qui permettent de voir son chien et de jouer avec lui à distance, et même de lui lancer des friandises à distance via son smartphone. Ou encore des colliers connectés pour mesurer l’activité physique de l’animal mais aussi le géolocaliser, le retrouver s’il a fugué ou même de déterminer un périmètre de sécurité.

Là où on tombe dans l’excès, c’est quand on commence avoir arriver des colliers qui serait soit disant capable de "traduire" les aboiements en langage humain en analysant les vibrations émises par les cordes vocales de l’animal. Là on est clairement dans l’escroquerie.

Le "Netflix" des animaux

On trouve même un Netflix pour les animaux, un "Petflix". C’est un britannique qui a fait fortune grâce cette idée qui connaît un énorme succès chez les anglo-saxons. Relaxmydog et Relaxmycat ou encore DogTV sont des services de streaming vidéo pour les chiens et les chats. On y trouve des vidéos de magnifiques promenades ou des oiseaux, le tout accompagné de fréquences sonores que seuls les animaux peuvent entendre et que les propriétaires peuvent diffuser quand ils ne sont pas à la maison.

Le tout est censé réduire le stress et l’anxiété des animaux et les accompagner quand ils sont seuls. Je ne suis pas certain de l’efficacité "scientifique" de la chose, ce qui est sûr c’est que ça cartonne. À cinq euros par mois environ, le service compte plus de 10 millions d’abonnés. Ce n’est pas le seul exemple: Amazon Prime propose des programmes spécifiques pour les animaux.

Spotify de son côté a lancé des playlists spéciales pour les chiens et les chats: on vous demande de remplir un questionnaire sur votre animal de compagnie et on créé une sélection en fonction de sa personnalité: des morceaux qui pulsent pour un chien très énergique, un tempo plus lent pour un chien plus calme. J’attends avec impatience les écouteurs et le lecteur mp3 pour chien.