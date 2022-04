Panne d'Internet: des "tuyaux sectionnés" à l'origine des coupures

De multiples actes de malveillance ont touché le réseau Internet ce mercredi en France, touchant de nombreuses grandes villes à travers le territoire.

Des actes malveillants à l'origine d'une panne massive d'Internet en France ce mercredi matin. Des ralentissements et des coupures de l'accès à Internet ont été signalés mercredi matin dans plusieurs grandes villes françaises comme Paris, Lyon, Bordeaux, Reims, Grenoble après que des actes de vandalisme ont touché le réseau de fibres optiques, selon des sources concordantes qui se sont confiées à l'AFP.

Le ministère de l'Economie a confirmé à l'AFP avoir été informé du problème de "tuyaux sectionnés" qui pourraient correspondre à des actes de vandalisme, tandis que l'opérateur Free, largement affecté, a signalé sur Twitter de "multiples actes de malveillances" sur l'infrastructure fibre survenus durant la nuit et désormais "circonscrits".

Selon les informations de BFMTV, les incidents ont, pour l'instant, été identifiés au niveau de trois liaisons: Paris-Lille, Paris-Strasbourg, et également Paris-Lyon, entre 3h20 et 5h40 du matin dans la nuit du 26 au 27 avril. Le Parisien précise que des câbles souterrains ont été sectionnés au niveeau de trois localités : Fresnes-en-Woëvre (Meuse), Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) et Le Coudray-Montceaux (Essonne).

Plus d'informations à suivre