Un avion à hydrogène veut relier Paris et New-York en une heure

Faire Paris-New York en une heure chrono, contre sept aujourd'hui. Ce sera peut-être possible dans quelques années grâce à Destinus, une entreprise suisse qui veut mettre au point un avion hypersonique. Une technologie qui pourrait être bientôt testée en France.

Diviser par sept le temps de trajet sur un Paris – New-York. C'est le projet de Destinus, une entreprise suisse qui a choisi comme base d'essai l’ancien aéroport militaire de Rochefort, en Charente-Maritime. Elle veut mettre au point un avion hypersonique, une sorte de "super Concorde" qui vole à plus de cinq fois la vitesse du son.

Alors que le Concorde mettait trois heures pour relier la France et les Etats-Unis, le Destinus mettrait une petite heure. En cinq petites minutes, l'avion aurait déjà traversé la France. Cet avion serait censé pouvoir relier deux points deux globes quels qu’ils soient en moins de trois heures. Côté look, il ressemble un peu à un Concorde modernisé avec un design très élancé, avec un bec de canard plutôt qu’un bec pointu à l’avant. En plus, il volera à l’hydrogène liquide, plus léger et plus propre que le kérosène.

Pour l’instant, le projet est encore loin d'être abouti, puisqu'a démarré la construction du troisième prototype, au format maquette. Derrière ce projet: un physicien russe, serial entrepreneur très connu dans le monde de l’aéronautique, Mikhail Kokorich. Sa startup a levé 35 millions de dollars et compte dans son comité stratégique de nombreuses personnalités du secteur, dont l’ancien commandant de l’espace français.

Il s'agit d'un projet parmi d’autres puisque c’est loin d’être le seul projet du genre. On peut citer Hermeus, fondée par des anciens de SpaceX, qui veut proposer des vols transatlantiques en 90 minutes chrono. Il a récemment présenté un prototype qui pourrait embarquer une vingtaine de passagers a une vitesse de croisière autour de 5.300 km/h.

Un projet abouti d'ici 2030?

Ce projet semble futuriste mais il est possible de voir ces projets aboutir à plus ou moins moyen terme. Destinus donne un calendrier - très optimiste - à horizon 2030. Boeing est peut-être plus réaliste et a dévoilé, en 2018, un projet d’avion hypersonique capable lui aussi de traverser l’Atlantique en moins de deux heures, qui ne devrait pas voir le jour avant 20 ans.

Il reste de nombreux défis technologiques à dépasser comme développer un moteur ultra performant évidemment, mais aussi un fuselage capable de résister à de très hautes températures à cause de la friction de l’air à haute vitesse. Ce qui est intéressant, c’est de voir que la course à la vitesse a repris : l’aérien, c’est l’un des seuls domaines où l’on avait régressé technologiquement.

Et la sobriété là-dedans?

Mais alors qu’on parle sans cesse de sobriété, de limiter les déplacements, on ne peut pas vraiment dire que ce soit dans l’air du temps. D’autant que les tarifs devraient être assez chers. Vu la vitesse, la consommation serait absolument énorme, même si certains modèles imaginent une propulsion à hydrogène, qui ne rejetterait que de la vapeur d’eau. Mais encore faut-il produire de l’hydrogène vert.

Ces avions pourraient aussi avoir des applications militaires. Toutes les grandes puissances armées travaillent sur les technologies hypersoniques, que ce soit des missiles ou des avions. Ils sont très difficiles à intercepter et capables de frapper n’importe quel point du globe en quelques heures. Ce n’est pas un hasard si Hermeus, un autre projet d’avion à vocation civil, est notamment financé par l’US Air Force. La France travaille elle aussi sur le sujet avec un projet de planeur hypersonique mais aussi du transport de marchandise ultra rapide.