WeWard, Stepn, Sweatcoin: ces applis qui transforment notre sueur... en or

De plus en plus d’applications mobiles permettent de gagner quelques euros en faisant du sport.

C’est une tendance qu’on appelle le move-to-earn ("bouger pour gagner de l’argent"). Il existe de nombreuses applications dont la promesse est la suivante: faire du sport et être rémunéré pour ça. Soyons clairs, elles ne vont pas vous transformer en millionnaire, mais en les cumulant on peut grapiller quelques euros assez facilement.

On peut citer Stepler, Kobi, ou encore la plus célèbre, WeWard, qui connaît un énorme succès: plus de 4 millions de téléchargements en France. Le principe: vous payer en fonction des pas que vous faites tout au long de la journée! Le soir il faut valider le nombre de pas en ouvrant l’application. Ne vous attendez pas à gagner des fortunes évidemment, c’est de l’ordre de quelques euros par mois. Un peu plus parce qu’on peut gagner des bonus, en regardant une publicité par exemple ou en répondant à une enquête d’opinion, toujours à travers cette appli.

D’autres, comme Running Heroes, Stepler ou Sweatcoin, proposent soit de gagner des cadeaux, ou encore des promotions sur différents types de produits en fonction des km qu’on parcourt. L’astuce étant de les combiner.

D'autres applis plus risquées avec les cryptos

Certaines applis proposent de gagner plus, mais là il faut aussi prendre plus de risques. Des applications plus élaborées, qui permettent de gagner des cryptomonnaies. La plus connue s’appelle Stepn, elle propose d’acheter une paire de baskets virtuelles (qui coûte aussi cher qu’une paire réelle), et à chaque fois que vous allez marcher, elle va vous rapporter des cryptos. La chaussure va gagner des niveaux, vous allez pouvoir l’améliorer, comme un personnage dans un jeu vidéo, et plus elle est rare et puissante, plus elle rapporte.

Il faut tout de même faire très attention, il y a un côté ludique assez addictif, et surtout l’espérance de gain n’est pas du tout certaine puisque les cryptomonnaies en question peuvent s’effondrer à tout moment, ce qu’elles ont déjà fait. On en a testé pas mal. Les gains sont très variables. Par exemple, une chaussure virtuelle rapporte environ 1,5 euro pour 25 minutes de marche. Ce sera plus ou moins selon l’investissement qu’on y met. Pour les curieux, allez voir à quoi ça ressemble, mais n’allez pas y engloutir votre PEL. Sachant qu’on en est au tout début, car il y en a plein d’autres en préparation. Defit ou encore FightOut, elles, récompensent les fans de fitness et de sports de combat.

Faire des squats à l'arrêt de bus pour avoir un ticket

Dans d’autres pays, des idées assez intéressantes sont en train d’émerger dans la même veine: payer des biens et services en faisant des pompes ou des tractions. Son ticket de transport par exemple, en faisant quelques squats à l’arrêt de bus!

Une initiative née dans la ville de Cluj-Napoca, en Roumanie. Le principe est simple: l’arrêt de bus est équipé d’une borne avec une caméra. On se met devant, on réalise 20 squats (flexion accroupie) en moins de deux minutes, et s’ils sont bien réalisés, un ticket de bus sort de la machine, valable une heure.

C’était une initiative temporaire qui a connu un gros succès et qui revient chaque année. L’idée étant d’inciter les gens à faire du sport, sans tomber dans la société de surveillance.

Le risque de dérive, c’est de surveiller si vous faites bien vos 10.000 pas par jour en échange de ristournes sur votre mutuelle santé, comme le proposent déjà certaines entreprises aux Etats-Unis...