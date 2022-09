Z Event: le message de soutien d'Emmanuel Macron passe mal, "il fait sa promo sur notre dos"

La septième édition du Z Event, événement caritatif en ligne, a eu lieu ce week-end sur la plateforme Twitch. Une soixantaine de personnalités d'internet se sont relayées pendant trois jours et ont permis de récolter 10 millions d'euros pour des associations environnementales. Mais le message de félicitations d'Emmanuel Macron a été mal reçu.

C'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Plus de dix millions d'euros ont été récoltés pour quatre associations environnementales, ce week-end, lors du Z Event.

Concrètement, une soixantaine de "streamers" et de personnalités d'internet sont réunis sur la plateforme Twitch et se relaient pendant trois jours pour proposer du contenu. En échange, les personnes qui visionnent donnent de l'argent.

Emmanuel Macron, le président de la République, a voulu les féliciter dans une vidéo, publiée dimanche soir sur son compte Twitter.

"Bravo, parce que vous êtes encore une fois au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés, en défendant une cause, l’écologie. Une cause que je partage et sur laquelle on va continuer de faire et d’aller beaucoup plus vite", a-t-il dit.

"Ça me rend folle, je suis énervée"

Problème: ce message est très mal passé. "Il fait sa promo sur notre dos. On n'a pas demandé ça. C’est à cause de gens comme lui, entre autres, qu’on fait ces événements-là", déplore Antoine Daniel, l'un des streamers.

Ils pointent du doigt son inaction climatique. "Oui tu comptes sur nous, si seulement t’avais les moyens de faire quelque chose", s'emporte la streameuse AngleDroit, avec ironie. "Ça me rend folle, je suis énervée", ajoute-t-elle.

Le président de la République a annoncé qu'en mai 2023, la France allait accueillir l'un des plus grands événements d'esport mondial.

Au total, ce sont 10.182.126 € qui ont été récoltés ce week-end, un record. Ils seront distribués à Sea Sheperd, la Ligue de protection des oiseaux, WWF et the Sea Cleaners.

L'année dernière, un peu plus de 10 millions d'euros avaient déjà été récoltés en faveur d'Action contre la faim.