Arnaud Robinet : "La réforme des retraites est indispensable. Les Français sont prêts."

Invité de l'interview politique de la matinale week-end RMC, l'actuel maire de Reims s'est expliqué sur la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron voudrait mettre en place d'ici l'été 2023.

"Cette réforme est indispensable, le président est sur la bonne direction." À l'occasion de l'interview politique de la matinale week-end RMC ce samedi, Arnaud Robinet n'a pas caché son accord envers le président de la République par rapport à la réforme des retraites. Ce dernier voudrait le mettre à partir de l'été 2023, et le maire de Reims voit ça d'un bon oeil.

Mais alors, est-ce qu'il y pourrait avoir une réforme idéale des retraites ? Pour le membre du parti Horizons, l'âge qu'il faut mettre en place est de 65 ans. Arnaud Robinet veut y aller étape par étape mais pour lui une chose est sûre : Les Français sont prêts.

"Il faut y aller et être courageux, il faut faire preuve de pédagogie et de négociations avec les Français car il faut sauvé ce système par répartition par solidarité, c'est une mesure responsable et pragmatique."