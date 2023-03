Amazon licencie encore, 27.000 salariés renvoyés depuis quatre mois

Amazon a annoncé le licenciement de 9.000 personnes. Depuis novembre, 27.000 salariés ont été renvoyés par le géant américain.

Amazon taille encore dans ses effectifs. Après un premier plan social annoncé en novembre dernier qui concernait 10.000 salariés, le groupe a revu ce nombre à la hausse en janvier dernier, à 18.000. Et ce sont désormais 9.000 personnes de plus qui seront concernées. Soit un total de 27.000 salariés depuis novembre dernier.

Une grande partie de ces suppressions de postes concerneront la division cloud AWS, qui est celle qui contribue le plus aux profits réalisés par le groupe. Mais d'autres services seront concernés comme les ressources humaines, la publicité mais aussi la filiale de vidéo en direct Twitch.

C’est un effet boomerang post-Covid. La pandémie avait largement bénéficié au secteur de la tech, qui avait beaucoup embauché. La crise économique a rattrapé ces sociétés qui avaient parié sur de nombreuses années de forte croissance.

Près de 140.000 licenciements dans le secteur en trois mois

Depuis un an, les licenciements se multiplient dans le secteur de la tech aux Etats-Unis. La liste des entreprises concernées s'allonge de jour en jour. Google a annoncé début 2023 le licenciement de 6% de son personnel, soit environ 12.000 postes, d'autres grands noms comme Paypal, Yahoo et Zoom suivent le mouvement. Twitter, Lyft (plateforme de réservation de voitures avec chauffeurs), Salesforce et Stripe (services financiers en ligne), entre autres, ont annoncé des réductions d’effectifs conséquentes.

À date, ce sont 503 entreprises qui ont annoncé des plans sociaux dans le secteur, pour un total de 139.000 licenciements depuis le début de l'année selon le site Layoffs.fyi.