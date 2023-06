Deux nouvelles marques de l'habillement en difficulté, Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam

La situation dans le secteur de l'habillement reste très fragile. Deux nouvelles marques se retrouvent aujourd'hui dans une situation difficile: Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam. Le groupe qui possède ces deux marques envisage de fermer 55 boutiques et de supprimer 136 postes sur 304 d'ici 2024.

Après Camaïeu, San Marina, ou encore Kookaï, deux nouvelles marques de l'habillement sont dans la tourmente: Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam.

Le groupe Fast Retailling, qui détient ces deux enseignes, envisage de fermer 55 boutiques sur 136 et de supprimer 304 postes d'ici 2024. L'annonce a été faite le 23 mai aux instances représentatives du personnel des deux marques.

Le groupe explique lancer un plan "de refonte de la stratégie de distribution et de réorganisation des points de vente". Pour cela, il veut accélérer les ventes en ligne, fermer des boutiques, ou encore créer des espaces de vente Princesse Tam Tam ou Comptoir des Cotonniers au sein des magasins Uniqlo, autre enseigne du groupe Fast Retailling qui draine plus de passage.

Voilà concrètement comment le géant japonais du textile espère endiguer ses difficultés. Car la pérennité de la société et de ses filiales est en jeu, selon lui. Une réorganisation qui n'étonne pas Emmanuel Le Roch, délégué général de Procos, la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé.

“C'est un peu la spirale dans laquelle certains réseaux pourraient être aujourd'hui si la situation durait un peu longtemps. C'est à dire une combinaison entre une baisse de la consommation en volume et puis une augmentation des coûts fixes qui eux ne sont pas du tout en phase avec cette activité. Pour sauver le reste du réseau, la question, c'est celle de sacrifier une part des magasins les plus fragiles ou les plus en difficulté", détaille-t-il.