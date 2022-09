Électroménager: les lave-linge et les lave-vaisselle sont les appareils les plus réparés

Chaque année, sur les 204 millions d'appareils électroménagers qui existent en France, 28 millions tombent en panne, soit 13 sur 100, d'après une étude publiée par le spécialiste de la réparation, Murfy. Ce sont les lave-linge et les lave-vaisselle qui sont les plus réparés.

Que font les Français de ces appareils? Il y a ceux qu'ils réparent et ceux qu'ils jettent. En tête des appareils réparés, se trouvent les lave-linge et les lave-vaisselle, respectivement 29 et 33% du total des réparations.

123 euros pour réparer un lave-linge

En revanche, les Français ont tendance à se débarrasser des réfrigérateurs, des fours et des micro-ondes défectueux.

Alors, combien ça coûte de réparer un appareil électroménager? Pour un lave-linge, il faut compter en moyenne 123 euro. Pour un lave-vaisselle, 133 euros. Pour un sèche-linge, 127 euros. Ou encore 130 euros pour un réfrigérateur.

La réparation permet donc d'éviter un coût financier et c'est bon pour la planète. Certaines réparations ne nécessitent d'ailleurs pas d'acheter des pièces détachées. Délai moyen pour réparer son appareil électroménager: six jours.