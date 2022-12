EN DIRECT Energie, carburants: les réponses de Bruno Le Maire sur les aides

Invité de "Charles Matin" ce jeudi sur RMC, Alain Bazot, président de l'UFC-Que Choisir, dénonce la nouvelle indemnité carburant de 100 euros présentée par le gouvernement. "Ce n'est pas la bonne méthode. Nous avons une critique fondamentale et sévère de l’approche du gouvernement. On est face à un incendie et c'est comme si on utilisait des seaux d'eau pour y remédier. Les prix payés par les consommateurs dépendent des marchés internationaux, et là on n’y peut rien, des intermédiaires comme les compagnies pétrolières qui dégagent des profits faramineux et le gouvernement à la fin profite de cette hausse des prix (20 % de TVA et TAV sur les taxes). C'est une rente pour le gouvernement qui fait du consommateur de carburant une vache à lait. Pour financer le fait de jouer sur les taxes, il faut prévoir une contribution spéciale des surprofits. C'est indécent, ces dizaines de milliards d'euros qui ne sont pas régulés par le marché. Le rôle de l'État est de récupérer ce que les consommateurs payent. Il y a une aberration, c’est la TVA sur les taxes, la TVA sur la TICPE. On demande qu'elle soit supprimée. Si on la supprime, c'est 13 centimes directement sur le prix à la pompe. En roulant 30.000 km par an, ça fait 390 euros en gain de pouvoir d’achat. C'est fondamentalement injuste de cibler avec ce seuil de 1 300€". On n'a pas bien ciblé l'effet de seuil."

