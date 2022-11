Fioul: qui peut toucher la nouvelle aide de 100 ou 200 euros?

1,4 million de foyers vont être concernés par une nouvelle aide de l'Etat pour aider les Français à payer leur facture de fioul.

A partir de ce lundi 7 novembre, le gouvernement commence à distribuer des chèques aux ménages modestes qui utilisent le fioul pour se chauffer. La moitié des utilisateurs sont concernés. C'est une mesure qui fait partie de l'enveloppe des 230 millions d'euros votés par le Parlement cet été lors de l'examen de la loi pouvoir d'achat,

Comment savoir si l'on est concerné ou non par cette aide?

Pour savoir si vous faites partie des 1,4 million de foyers éligibles, sur les 2,8 millions qui se chauffent au fioul, il faut vérifier sur le nouveau simulateur mis en place par les autorités ce lundi sur chequeenergie.gouv.fr.

Le versement dépend de vos revenus et de la taille de votre ménage, les modalités sont un peu complexes, mais ce sont surtout les Français avec des revenus inférieurs ou autour du SMIC qui pourront recevoir le chèque de 100 ou 200 euros. Ca peut ainsi aller jusqu'à 200 euros d'aide si vous gagnez moins de 20.000 euros par an et par unité de consommation.

Quelles démarches à effectuer pour l'obtenir?

Aucune démarche n'est à suivre si vous avez déjà dans le passé utilisé un autre chèque énergie, vous le recevrez par La Poste avant la fin du mois de novembre.

En revanche, si c'est nouveau pour vous, vous devez faire la demande en ligne. Une fois la somme obtenue, vous pourrez donc payer votre facture de fioul avec.

Si votre cuve est déjà remplie vous pourrez utiliser le chèque au prochain remplissage, ou bien utiliser cette aide pour payer d'autres factures d'énergie comme le gaz ou l'électricité.