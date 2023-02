Indicateur Finfrog-RMC: janvier 2023, pire début d'année pour le pouvoir d'achat des ménages pauvres

Tous les 10 du mois, RMC révèle son indicateur sur ce qui reste sur le compte en banque des Français qui gagnent moins de 2.000 euros. Ce mois-ci, la situation est alarmante

64 euros. C'est ce qu'il restait sur le compte en banque d’un échantillon représentatif de 10.000 Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert. Un chiffre inquiétant révélé pour RMC, ce vendredi, par la société de crédit Finfrog, avec qui nous avons bâti cet indicateur, qui se trouve sous la moyenne du reste à vivre du 10 du mois sur l'année 2022, qui était de 74 euros.

Si cet indicateur s'intéresse au "10 du mois", c'est parce que tous les revenus ont été versés (salaires, APL, allocations bourses, retraites) et plus des deux tiers des dépenses réalisées par prélèvement automatique interviennent avant le 10 du mois (gaz, elec, télécom etc…)

Pas d'"effet janvier"

La situation est un peu moins bonne que l’an dernier (74 euros en janvier 2022) et nettement moins bonne qu’en décembre, mais meilleure qu’au mois d’octobre (58 euros). Cette dégradation est très préoccupante parce que, en temps normal, le mois de janvier est quasiment le mois le plus confortable de l’année, puisqu’en décembre il y a souvent eu des primes, des aides sociales (prime de Noël) et surtout le 13e mois pour les salariés. Or, cette année, il n'y a quasiment pas d’effet janvier, encore moins qu’en 2021, à la différence de 2020 (165 euros).

Entre le 10 décembre et 10 janvier, les dépenses et retraits par carte bancaire ont augmenté de 90 euros en moyenne par rapport au mois précédent, tandis que les salaires sont restés stables. L'augmentation de ces dépenses peut être due notamment à la période de Noël et à l'augmentation du prix du carburant début janvier. D'ailleurs, d'après l'analyse de Finfrog, les Français modestes ont dû faire des arbitrages en prévision de l'hiver et se tournent de plus en plus EDF pour bénéficier du tarif réglementé de l'électricité (+8 pts entre janvier et décembre).