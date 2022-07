L'Etat veut faire sauter le plafond salarial du futur patron d'EDF

Alors que Jean-Bernard Lévy, actuel patron d'EDF, va quitter l'entreprise avec la renationalisation en cours, l'État est à la recherche d'un nouveau PDG pour l'énergéticien français. Mais le salaire prévu complique la tâche et le gouvernement pourrait faire sauter le plafond salarial, capé actuellement à 450.000 euros par an.

Changement de patron à EDF et hausse de salaire en vue. La rémunération annuelle du patron d'EDF est plafonnée à 450.000 euros par an, soit 35.000 euros par mois. Un décret de 2021 fixe ce plafond pour EDF mais aussi d'autres grandes entreprises publiques.

De la difficulté de trouver quelqu'un

Mais le gouvernement envisage de faire sauter ce plafond selon Les Echos. Jean-Bernard Lévy, actuel patron du géant français de l'électricité, va bientôt quitter son poste, après la renationalisation de l'énergéticien français. Un cabinet de recrutement a été mandaté pour lui trouver un successeur pour septembre.

La fiche de poste donnée par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, est claire: quelqu’un qui maitrise les grands programmes industriels et qui a le sens des compromis. Mais les candidats ne se bousculent pas et le gouvernement a déjà essuyé plusieurs refus de personnalité importantes.

Les douze travaux d'Hercule du nouveau patron d'EDF

Le salaire pose problème pour les candidats. Les gros calibres, qui ont les épaules larges pour un tel poste et qui sont assez peu nombreux, estiment que 450.000 euros par an, c’est assez peu cher payé par rapport notamment aux patrons du CAC 40. C’est 15 fois moins que la rémunération moyenne des patrons du CAC 40, soit huit millions d’euros par an.

Moins payé avec plus d’ennuis, car ce sont les douze travaux d’Hercule qui attendent le nouveau patron d’EDF: il sera confronté à une dette colossale, après une perte historique de 5,3 millions d’euros, avec des besoins d’investissements gigantesques et un actionnaire encombrant qui n’hésite pas à piquer dans la caisse. Ce poste est extrêmement compliqué, et il faudra sans doute allonger un peu plus le salaire si on veut trouver un candidat à la hauteur.