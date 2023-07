Le prix de l'assurance habitation a grimpé de près de 40% depuis 2010

Le tarif pour assurer son habitation ne cesse de grimper, avec une augmentation de 5% depuis le début de l'année, soit presque 40% de hausse depuis 2010. En cause, les sinistres climatiques et la hausse des cambriolages, avec des disparités entre les régions.

Mauvaise nouvelle pour notre portefeuille: assurer son habitation coûte de plus en plus cher. Selon une étude du comparateur d'assurances Assurland.com, la hausse du prix dépasse finalement 5% en 2023, alors qu'il tablait a annoncé tablait initialement sur une hausse de 3% cette année.

Le prix moyen pour assurer son habitation passe donc de 216 euros à 227 euros, sachant qu’assurer une maison coûte en moyenne 86 euros de plus qu’un appartement. Depuis 2010, l'augmentation totale est de 38% d’augmentation, avec un pic cette année.

Cette mauvaise surprise est d’abord due à la recrudescence des cambriolages, qui ont progressé, entre 2021 et 2022, de 11%, selon l'Insee, avec un pic à 41% de plus en Bretagne. Les ménages paient également les coûts des sinistres climatiques, qui ont coûté plus de dix milliards d’euros l'année dernière. Si une partie est prise en charge par le régime catastrophes naturelles, les assureurs opèrent tout de même un rattrapage qui fait grimper les factures.

Pas de baisse pour 2024

Pour 2024, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes non plus: la météo n’a pas été favorable au printemps 2023, entre la multiplication des orages et le séisme qui a frappé l'ouest de la France et qui à lui seul pourrait coûter 300 millions d’euros.

Toutes les régions ne seront toutefois pas logées à la même enseigne. Si les ménages d'Ile-de-France échappent à la hausse (-0,25% à 241 euros en moyenne), toutes les autres régions progressent. L'Occitanie devient la région la plus chère avec une prime moyenne de 251 euros. La palme de la moins onéreuse revient à la Bretagne (189 euros) mais la région subit aussi la hausse la plus forte, exæquo avec les Pays de la Loire (10%).