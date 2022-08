Le taux du Livret A double: jusqu'où peut-il monter?

Le taux du livret A double à partir de ce lundi 1er août et passe de 1 à 2%: qu’est ce que ça change?

Bonne nouvelle pour les détenteurs de Livret A. Ce lundi 1er août marque le passage du taux de ce livret d'épargne de 1 à 2%. Concrétement, un Livret A qui contenait par exemple 5.000€ rapportait 50 euros sur un an, là il rapportera 100 euros. Le problème c’est qu’avec une inflation à 6,1% le pouvoir d’achat est amputé d’environ 270 euros, soit une perte nette de pouvoir d'achat de 170€.

Certes on perd de l’épargne, mais rappelons quand même que 2% c’est mieux que 0%, quand on laisse l’argent sur son compte courant, ce que font encore une large majorité de Français. Le livret A est pourtant totalement défiscalisé, aussi liquide qu’un compte courant, totalement sécurisé ce qui est un atout dans les périodes d’instabilité des marchés financiers comme celles que nous traversons. C’est cette sécurité qui attire avant tout. La preuve: l'encours, le solde restant sur un compte après comptabilisation des entrées et sorties, du livret A a augmenté de 16,5 milliards d’euros au premier semestre.

Un livret A qui sera encore mieux rémunéré dans les mois qui viennent

Le taux du Livret est calculé selon une formule un peu compliquée dns laquelle interviennent l’inflation, qui augmente, et les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne, qui augmentent aussi.

Sur cette base, le gouverneur de la Banque de France devrait recommander au ministre de l’Economie, c’est la procédure, d’augmenter encore la rémunération du placement le plus populaire du pays. Si on se base sur les données actuelles, le taux du livret A pourrait encore augmenter à 2,2% environ le 15 octobre, et pourrait même atteindre 3% en avril. Le chiffrage est revu 4 fois par an : le 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre, pour une application effective du taux, le 1er du mois suivant.

Dans la foulée, le taux du livret de développement durable (LDD) pourrait lui aussi passer à 3% et le livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, pourrait avoisiner 5,5%. Un placement trop méconnu: 19 millions de Français y ont droit, 7 millions seulement l’utilisent. 7.700 euros de plafond mais pas si mal.