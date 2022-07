Livret A, SMIC, Covid... ce qui change au 1er août

Entre inflation et pandémie, le 1er août sera un journée qui aura son lot de nouveautés pour les Français: le taux du livret A et du LEP augmente, le SMIC aussi, l'état d'urgence sanitaire est aboli. Retour en détails sur ces changements.

A chaque mois son lot de nouveautés. Avec l'inflation galopante, de nombreuses hausses de plafonds ou de minimas vont entrer en vigueur ce 1er Août. Cette date signe aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire face au Covid-19.

Le SMIC augmente

Du fait de la forte inflation, le Smic augmente automatiquement le 1er août de 2,01%. Pour un temps plein, le Smic mensuel passe ainsi de 1.302,64 euros à 1.329,06 euros net. Le Smic horaire évolue de 8,58 euros à 8,76 euros.

Il s'agit de la quatrième augmentation du Smic en moins d'un an, la dernière ayant eu lieu le 1er mai, avec une hausse de 2,65%. En plus de la revalorisation annuelle du 1er janvier, le Smic est augmenté mécaniquement en cours d'année du montant de l'inflation (calculé pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles) si celui-ci dépasse 2% par rapport à la dernière hausse.

Le plafond du Livret A et du LEP aussi

Le taux du livret A, produit d'épargne détenu par le plus de Français, atteint 2% à compter du 1er août. C'est la deuxième hausse cette année, après un premier doublement du taux au 1er février, de 0,5%, un plancher historique, à 1%.

Le doublement du taux, proposé par le gouverneur de la Banque de France le 14 juillet et accepté dans la foulée par le gouvernement, s'explique par la hausse des prix observée ces derniers mois, qui a atteint 6,1% sur un an en juillet.

Quant au taux du Livret d'épargne populaire, réservé aux personnes aux revenus modestes (au maximum 20.296 euros annuels pour une personne seule), il passe de 2,2% à 4,6%. Il faut remonter à 1998 pour avoir un taux comparable (4,5%).

+4 % pour l'allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée fin août, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle fait partie des prestations qui doivent augmenter de 4% dans le cadre du projet de loi "pouvoir d'achat" pour faire face à l'inflation.

Pour la rentrée 2022, son montant est de 376,98 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans; 397,78 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans et 411,56 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans.

La remise carburant prolongée

La "remise carburant" de 15 centimes/litre hors taxes, appliquée depuis le 1er avril a été prolongée jusqu'au 31 août.

Fin de parti pour l'état d'urgence sanitaire

Après plus de deux ans de pandémie, l'état d'urgence sanitaire, cadre juridique d'exception décrété face à la crise, prendra fin le 1er août.

Il y aura peu de conséquence concrète, les principales restrictions étant déjà levées. Seules deux mesures restent à l'ordre du jour: le maintien du suivi qui permet de connaître le nombre de cas ou d'hospitalisations, et la possibilité d'imposer un test négatif pour les voyageurs quittant ou retrouvant la métropole ou les outremers.

Par ailleurs, le conseil scientifique, créé en début de pandémie, va disparaître mais le ministère de la Santé a promis de le remplacer rapidement par une version plus pérenne.