Les Français dépensent environ 174 euros par mois pour se déplacer

Le budget des Français pour se déplacer a augmenté de 35% par rapport à 2020. Il atteint désormais les 174 euros par mois.

Chaque mois, les Français dépensent 174 euros pour se déplacer, selon une étude que vient de publier la société de crédit Sofinco. C’est 45 euros de plus qu’en 2020, soit une hausse de 35%.

Evidemment, la situation est très différente selon le niveau de revenus et les modes de déplacement. Les revenus supérieurs à 3.500 euros par mois dépensent plutôt 241 euros, ceux qui gagnent moins de 2.000 euros dépensent plutôt 143 euros.

Si on se penche sur les modes de locomotion, le budget moyen consacré au transport individuel à carburant, que ce soit voiture, moto ou scooter, connaît une hausse sensible de 64 euros. Elle est moindre, 25 euros, pour les utilisateurs de mobilités douces. Résultat, pour limiter l’addition, les Français marchent davantage, et utilisent davantage les transports en commun qui voient leur fréquentation augmenter de 25%.

7 Français sur 10 continuent de prendre la voiture tous les jours

Pourtant, les deux tiers des Français considèrent que les moyens de transport durables ne sont pas compatibles avec leur mode de vie, sachant que plus de 7 sur 10 prennent leur voiture quotidiennement. Cela montre le défi qui attend encore la transition écologique.

Le budget transport des vacances va lui aussi s’alourdir. Descendre en voiture dans le midi coûtera 27 à 30 euros de plus pour aller sur les plages du Languedoc, 40 euros pour aller à Nice, selon le ministère de l’Ecologie.

Et les comportements aussi vont changer. Plus de la moitié des camping caristes, selon une étude conduite par “Camping car park”, envisagent de “rester plus longtemps sur la même aire d’accueil”, quand 41 % ont prévu de faire “moins d’étapes”, et 16 % de rester dans leur région de résidence.