Les Français pas prêts à sacrifier les vacances de Noël sur l'autel de l'inflation

Malgré le contexte budgétaire compliqué, les Français estiment majoritairement que les vacances de Noël restent une priorité.

Les vacances de Noël restent sacrées pour les Français. Malgré l'inflation et les prix qui augmentent, plus d'un Français sur deux a l'intention de partir en vacances lors des congés de fin d'année, comme l'a indiqué mardi la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire.

55% des Français auraient l'intention de partir en vacances fin décembre, dont 77% d'entre eux qui envisageraient de rester en France, selon la ministre. Le budget moyen atteindrait 371 euros par personne, ce qui est équivalent aux années précédentes.

Malgré ce contexte inflationniste, les vacances de Noël restent une priorité pour de nombreuses familles, même si le budget est de plus en plus serré, comme chez Jean-Paul.

"On va partir en Irlande car la moitié de la famille, du côté de ma femme, est irlandaise. C'est un moment qu'il faut garder, quoi qu'il arrive, et dont on a été un peu privé pendant deux ans avec le Covid. On fera des petits efforts par ailleurs (pour financer)", explique-t-il.