Livres: Vivendi va se séparer d'Editis pour acheter Hachette

Le groupe Vivendi va céder l'éditeur Editis afin de pouvoir concrétiser son OPA sur le groupe Lagardère, propriétaire du numéro un de l'édition en France, Hachette.

Une réponse au début de grogne dans le monde de l'édition? Le géant français des médias Vivendi (Canal+) va étudier un projet de cession de sa filiale Editis, numéro deux de l'édition en France, afin d'éviter les problèmes de concurrence posés par son offre publique d'achat (OPA) sur le groupe Lagardère (Europe 1), propriétaire du leader français de l'édition et numéro trois mondial, Hachette.

"Vivendi envisage de procéder à cette opération principalement par la distribution d'actions Editis aux actionnaires de Vivendi et leur admission concomitante sur le marché d'Euronext à Paris", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ce projet, qui reste soumis à l'acceptation de la Commission européenne, vise à permettre la prise de contrôle réelle par Vivendi de Lagardère et donc de Hachette. Déjà majoritaire au capital de Lagardère après le succès de son offre publique déposée en début d'année, Vivendi n'exerce aujourd'hui que 23% des droits de vote dans l'attente de l'autorisation de la prise de contrôle du groupe par les autorités de la concurrence.

Un mariage qui inquiète le monde de l'édition

La perspective d'un mariage entre Hachette et Editis, deux premiers acteurs français, suscite depuis des mois l'inquiétude de tout le secteur de l'édition. Hachette est propriétaire de maisons d'éditions comme Marabout, Larousse, Stock, Jean-Claude Lattès, Hatier, Grasset, Fayard ou encore Calmann-Lévy. Editis détient les marques Plon, les Presses de la Cité, Robert Laffont, Le Cherche Midi, Nathan ou encore Bordas. A eux deux, le groupe Editis-Hachette représenterait 59 % de part de marché en littérature générale, 65 % en poche et 83 % en parascolaire d'après une étude du cabinet GfK. Des chiffres qui pourraient poser problème à l'Autorité de la concurrence.

Si le projet de séparation d'Editis se réalisait, le groupe Bolloré, aux manettes de Vivendi dont il possède 28% des parts, prévoit également de céder les actions reçus de l'éditeur à un nouvel actionnaire de référence, a indiqué Vivendi.

"Assurer la pérennité et l'intégrité d'Editis"

Initialement, Vivendi souhaitait conserver Editis, qu'il avait acquis fin 2018 pour 900 millions d'euros. Mais il envisage désormais d'y renoncer, afin "d'assurer la pérennité et l'intégrité d'Editis", qui fédère 53 maisons dans les domaines de la littérature, de l'éducation et de la référence, tout en permettant à Vivendi "d'aller de l'avant dans son projet de rapprochement" avec Lagardère, a déclaré le président du directoire du groupe Arnaud de Puyfontaine lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. A l'issue de l'opération, il n'y aura "plus de lien entre le groupe Vivendi et le groupe Editis", a-t-il affirmé.