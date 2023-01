Mariage: le budget moyen en baisse, à moins de 10.000 euros

Le budget moyen d’un mariage sera de 9.873 euros en 2023, en baisse par rapport à l’année précédente. Mais celui du voyage de noces augmente fortement.

Après deux années marquées par la pandémie, une importante reprise du nombre de mariage a été constatée en 2022. S’ils ont été 244.000 Français à se dire oui l’an passé, 2023 devrait être l’année de tous les records.

Et pourtant, ils sont inquiets, les jeunes mariés. Presque sept sur dix craignent que l’inflation ait des conséquences sur la préparation de leur mariage. Pour y faire face, 76% des futurs mariés ont l'intention de restreindre leurs dépenses en réalisant des arbitrages: limiter la facture concernant le lieu de réception, les cadeaux aux invités et la décoration.

Au final, le budget qu’ils consacreront à leur mariage sera de 9.873 euros, presque 1.200 euros de moins qu’en 2022.

6.200 euros pour le voyage de noces

On fait des économies sur le jour J, mais par contre on se lâche sur le voyage de noces. Là, c’est le délire total. Est-ce parce que le budget lune de miel était très faible les années précédentes à cause de la crise sanitaire qui empêchait de faire des projets à l’étranger ?

Ou est-ce parce que les mariés préfèrent un voyage de noce inoubliable à une soirée de mariage inoubliable ? En tout cas, le mousseux, les cacahuètes et la salle des fêtes, c’est pour le mariage. Le champagne, les petits fours et les palaces, c’est pour le voyage de noces ! Avec 6.200 euros de budget prévu pour le voyage de noces, c’est 2.500 euros de plus que l’an dernier.