Plus de 230 décollages par jour, 118.000 emplois: faut-il interdire les jets privés en France?

Dans "Charles Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Stéphane Pedrazzi se penche sur la proposition de loi déposée par l’écologiste Julien Bayou pour faire interdire les jets privés en France.

Vingt fois plus d’émissions de CO2 par passager dans un jet privé par rapport à un vol régulier. Du coup, l’aéroport d’Amsterdam, qui publie ce chiffre, va prochainement les interdire. Le chiffre est un peu exagéré… C’est précisément entre 5 et 14 fois plus de CO2, en fonction du type d’appareil, selon l’ONG Transport et Environnement. Mais ça reste effectivement beaucoup plus important.

Pour autant, faut-il interdire les jets privés? En France, ils représentent à peine 0,1% des émissions de CO2. Relativement peu à l’échelle du climat. Beaucoup plus, en revanche, si on le rapporte au nombre de passagers, puisque tous les autres voyageurs qui prennent l’avion chaque année en France sont responsables de 2,4% émissions totales de CO2.

Et en France justement, les députés vont se prononcer aujourd’hui sur une proposition de loi visant à interdire les jets privés. Portée par le député écologiste Julien Bayou, elle a relativement peu de chances d’aboutir. Mais cela va sans doute poser le débat. La France est le premier pays de l’Union européenne en matière d’utilisation des jets privés, avec près de 85.000 décollages l’an dernier (un peu plus de 230 par jour). Mais pour l’économie française, c’est aussi une activité non négligeable, avec 118.000 emplois directs et indirects, et 29 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Souvent des vols à vide

Faut-il pour autant fermer les yeux sur l’empreinte carbone? Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, n’est pas favorable à une interdiction. En revanche, il n’est pas opposé à une forme de régulation. Il est vrai que certaines statistiques font réfléchir. Les jets privés effectuent souvent des vols à vide pour aller récupérer un client ou après l’avoir déposé. Quatre vols sur dix ne transportent aucun passager selon l’association professionnelle Ebaa.

L’opinion publique, elle, reste opposée aux jets privés. 59% des Français souhaitent leur interdiction, selon une enquête de l’institut Cluster17 réalisée pour le magazine Le Point.