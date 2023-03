"C'est un non-sens": faut-il interdire les vols en jets privés?

Deux députés veulent discuter de l'interdiction des jets privés alors que ces avions, utilisés par les ultra-riches, représentent un vol sur dix en France.

Les écologistes en ont assez. Les jets privés, qui représentent un vol sur dix en France, sont dans le viseur des écolos, qui veulent les interdire. Les députés Julien Bayou et Christine Arrighi doivent déposer une proposition de loi pour interdire purement et simplement les vols en jet privé.

"Dans le contexte actuel d'urgence climatique, de demande de décarbonation de chaque secteur et d'appel à la sobriété, le jet privé est une aberration", estiment les deux élus qui rappellent qu'en un mois, le jet de Bernard Arnault "a émis autant qu’un Français moyen en 17 ans". "Les dérives de quelques ultra‑riches ruinent nos chances de gagner la bataille climatique et condamnent les efforts et l’avenir des Français", ajoutent Julien Bayou et Christine Arrighi.

"Selon le principe du droit international de responsabilités communes mais différenciées, les plus riches doivent participer à la lutte contre le changement climatique à hauteur des pollutions qu’ils génèrent", ajoutent-ils.

"C'est de la jalousie de vouloir interdire"

De l'autre côté, on évoque un gain de temps massif pour des ultras-riches, apparemment très pressés. "On a du mal à avoir un débat sur le fait que le temps, pour certains entrepreneurs, est précieux", explique à France 2, Jean-Baptiste Djebbari, l'ancien ministre des Transports et ancien pilote de ligne. "C'est devenu difficile de dire que pour certains, pour ceux qui doivent aller voir leurs usines, les décideurs qui travaillent beaucoup, le temps est précieux", renchérit-il.

"On est toujours dans une logique d'interdiction... Si je pouvais, je me déplacerais en jet tous les jours. C'est de la jalousie de vouloir interdire", assure sans sourciller l'avocate Sarah Saldmann dans "Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story. Un jet privé émet 5 à 14 fois plus de CO2 qu’un avion de ligne et 50 fois plus qu’un train.

Des vols à vide pour relier Nice à Cannes

Pour Olivier, pilote de jet privé, ces voyages permettent de faire des vols de luxe sur des distances qui ne sont pas assurées par des compagnies régulières. "Les avions de ligne ne desservent pas tous les aéroports", justifie-t-il. C'est peut-être pour cela qu'à Cannes, des dizaines d'avions vont jusqu'à Nice à vide, à 35 kilomètres de là, pour aller chercher de riches usagers, qui veulent finir leur trajet en avion, comme le révèle France 2.

"C'est un non-sens, le jet privé", déplore de son côté l'économiste Thomas Porcher. "On demande aux gens de baisser leur chauffage, on leur met des taxes carbone et on laisse les jets voler", constate-t-il.

Sur le même sujet "Les Grandes Gueules": François Ruffin invite Sarah Saldmann à vivre avec 1.300€ par mois

La proposition de loi de Christine Arrighi et Julien Bayou doit être discutée à la fin du mois de mars en commission.