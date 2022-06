Pourquoi l'épargne solidaire attire de plus en plus d'investisseurs

L'épargne solidaire a progressé de 26% l'an dernier, pour atteindre un encours record de 24,5 milliards d'euros. Ce sont des placements dans des produits financiers qui vont soutenir des projets environnementaux ou des projets sociaux.

L'épargne solidaire a progressé de 26% l'an dernier, pour atteindre un encours "record" de 24,5 milliards d'euros, selon une étude du journal La Croix et de l'association Fair.

L’épargne solidaire, ce sont des placements dans des produits financiers qui vont soutenir des projets sociaux ou environnementaux. Cela peut être l’insertion de personnes en difficulté, la construction de logements sociaux, le commerce équitable, l’alimentation bio.

Ça reste très faible, 0,42% du patrimoine financier des Français, mais ça augmente rapidement, via notamment le canal de l’épargne salariale. Et ça va continuer parce que le placement durable, vert, c’est le placement ordinaire de demain. C’est celui qui correspond aux aspirations des épargnants et des actionnaires, celui que veulent encourager les institutions, celui que veulent encourager les banques centrales.

Est-ce que ça rapporte autant que l’épargne “non bio” ?

La finance durable a longtemps pâti d'une mauvaise réputation sur le terrain de la performance. Exclure des secteurs entiers de son épargne parce que pas assez verts, c’est un peu contraire aux principes de bonne gestion.

Toutes les études réalisées convergent au moins sur un point: les performances sont équivalentes aujourd’hui aux placements non verts. Le fonds ISR, ce n’est plus un fonds qui a quelque chose en moins, mais quelque chose en plus. A long terme, un peu moins de sensations fortes, un peu plus de sens.