Pourquoi louer une voiture cet été coûtera 40% plus cher qu'en 2019

Louer une voiture pour une semaine, entre le 1 mai et le 31 août, coûtera en moyenne 41,3% de plus qu’en 2019 à la même époque selon une étude du comparateur Carigami. Et ce n’est qu'une moyenne. Dans certaines régions, les prix vont quasiment doubler. Plus 96,4% à Biarritz, ville française où louer une voiture vous coûtera le plus cher cet été, avec environ 505 euros la semaine.

La hausse est du même ordre à Ajaccio (+92,4%), à Bastia (+99,1%) ou à Nice (+107,7%), à 496 euros la semaine. Les prix en Corse avaient déjà battu des records en 2021.

Cette hausse touche tout l'Hexagone puisque même à Brest, pourtant l'une des villes les plus abordables pour louer une voiture, les prix ont bondi de près de 62% par rapport à 2019 et de presque 38% par rapport à l'été 2021.

Un manque de véhicules

Au-delà des destinations françaises, c’est toute l’Europe qui est concernée par cette flambée des tarifs, 50% en moyenne. Alors pourquoi les prix des locations de voitures flambent? C’est principalement à cause du déséquilibre entre une demande qui augmente et retrouve voire dépasse ses niveaux d’avant-Covid, et une offre de véhicules insuffisante.

En effet, certains loueurs ont vendu une partie de leur flotte au début de la pandémie de Covid. Tous n’ont pas pu récupérer leurs stocks de véhicules, car les constructeurs n'arrivent pas à produire tous les véhicules demandés.

Les loueurs de voitures, qui renouvellent normalement une à deux fois par an leurs flottes, sont livrés en dernier par les constructeurs, car il s'agit de voitures moins équipées que celles vendues aux particuliers et aussi commandées en plus grand nombre, donc à des prix moins intéressants. Certains loueurs ont donc choisi de prolonger la carrière de leurs véhicules les plus anciens, mais ça coûte cher en pièces détachées et frais d’entretien de leurs véhicules.