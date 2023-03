Réforme des retraites: combien vont coûter les concessions faites aux Républicains

La commission mixte paritaire a permis de trouver un accord entre députés et sénateurs sur la version finale du texte de la réforme des retraites, soumise au vote au Sénat et à l'Assemblée ce jeudi. Avec des compromis qui ont un coût.

La commission mixte paritaire s’est conclue ce mercredi par un compromis sur le texte de la réforme des retraites, au prix de coûteuses concessions faites aux élus Les Républicains.

La première concession, c’est sur le dispositif "carrières longues", même si certains devront toujours cotiser plus de 43 ans, selon leur âge de début de carrière et leur jour de naissance. Cela concernera environ 30% des personnes ayant commencé entre 15 et 21 ans. C’est une mesure qui amputerait de 300 millions d'euros par an les gains espérés de la réforme.

La deuxième concession aux Républicains: le CDI senior. Cela consiste à exonérer de cotisations pour l'employeur les contrats des plus de 60 ans. C’était la mesure à laquelle les sénateurs LR tenaient le plus, contre l'avis du gouvernement. Dans sa version intégrale, c’est une mesure qui coûtait 800 millions par an. La CMP a finalement trouvé un compromis qui prévoit une expérimentation de la mesure jusqu'en 2026. Et donc le coût est moindre: 100 millions d’euros par an.

Enfin la surcote pour les mères de famille. La commission mixte paritaire a retenu la surcôte de 5% pour les mères de famille d'au moins un enfant avec une carrière complète à partir de 63 ans. Jusqu'ici, les mères de famille choisissant de partir après l'âge légal (62 ans) avaient une surcote de 10%. Avec cet amendement, elles partiront donc avec 5% de plus pour effectuer deux années supplémentaires. Pour une retraite de 2.000 euros brut par mois, la hausse de la pension sera comprise entre 15 et 60 euros. Le cout de la mesure s’élève à 300 millions d’euros par an.