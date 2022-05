Steak, patates et vin rouge: le menu du régime alimentaire autosuffisant en France

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre a analysé l’éventualité d’une fermeture des frontières agricoles. La France ne connaitrait pas la famine, mais devrait adapter son régime alimentaire.

La question d’une fermeture des frontières agricoles peut paraître extravagante. Pourtant, un scénario catastrophe est aujourd’hui très clairement à redouter : les productions de denrées alimentaires ont chuté avec le Covid, les intempéries et la guerre en Ukraine. Conséquence, les prix s’envolent et les mesures protectionnistes se multiplient: plus de 40 restrictions prises par une vingtaine de pays. Le PNUD annonce des famines sur tous les continents.

Si les frontières se fermaient, les agriculteurs français seraient-ils capables de nourrir les Français ? La réponse est non. Ou en tout cas, pas comme aujourd’hui puisque 20% de notre alimentation est importée de l’étranger.

Des cultures délaissées voire abandonnées

Qu’est-ce qu’il y aurait dans nos assiettes si la France ne devait être nourrie que par ses agriculteurs ? On ne connaitrait pas la famine. La France produit plus de calories qu’elle n’en consomme : 30% exactement. Sauf que notre régime alimentaire est bien plus varié que notre production. Cela concerne tous les produits qui ne poussent pas ou peu sous nos climats et qu’on importe: café, chocolat, fruits exotiques...

Il y a aussi les productions tout à fait viables sous nos climats, qu’on a délaissées voire abandonnées au fil des années parce que leur compétitivité s’est érodée. Depuis 20 ans, les surface des vergers pour les principaux fruits (abricots, cerises, pêches, prunes, poires, pommes) a baissé de 40%. Pareil pour les légumes: -25% pour les carottes, -20% sur les courgettes, -34% sur les brocolis et choux fleurs.

Pas assez de tomates et de poulets

Le commissariat au Plan a calculé un taux d’auto-approvisionnement: 37% seulement pour les tomates, 30% pour les légumineuses, 13% pour le raisin. C’est vrai aussi pour le poulet (la France n’est plus autosuffisante depuis 2014), et encore plus pour les protéines utilisées pour le bétail: 40% seulement.

Les secteurs où on pourrait satisfaire nos besoins: les céréales, les pommes de terre, les vins et spiritueux, la viande de bœuf largement, le porc tout juste (entre 23 et 24 millions de bêtes élevées et consommées en France par an). Le régime alimentaire autosuffisant en France, c’est steak, patates et vin rouge tous les jours…