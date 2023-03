"Certains sont débiles": dans le Sud, la grève et la ruée à la pompe obligent à rationner l'essence

Sur la côte méditerranéenne, on rationne l'essence. Deux préfectures ont choisi d'imposer des restrictions alors que les grèves dans les raffineries bloquent l'acheminement du carburant dans les stations-service. Et de nombreux automobilistes, craignant de se retrouver à sec, se ruent sur les pompes, entraînant des pénuries.

Alerte à la pompe. Le spectre d'une pénurie d'essence plane sur les stations-service. Dans le Sud, notamment dans les Bouches-du-Rhône, cette pénurie est déjà bien réelle: 37% des stations-service sont à sec et une station sur deux manque d’au moins un carburant, ce lundi.

Et pour cause. La raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer fonctionne au ralenti, dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites, malgré le début des réquisitions ce mardi matin.

30 litres maximum par voiture, 120 par camion

Face à la pénurie et pour éviter de revivre la situation d'octobre dernier, la préfecture du département voisin du Vaucluse a choisi de rationner. Désormais, la vente de carburant est limitée à 30 litres maximum pour une voiture, 120 litres pour un camion. Même chose dans le Gard. Dans le Var, la préfecture a interdit la vente et l'achat de carburant en jerricans et bidons.

Car la ruée vers l'or noir a déjà commencé et les automobilistes sont nombreux à se ruer sur les pompes. "Je suis venu faire un complément de plein sur mon véhicule, comme ça je suis tranquille un petit moment", reconnaît au micro de BFM Nice Côte-d'Azur, un retraité. "J'ai vu qu'il manquait deux types d'essence hier soir, j'ai donc préféré revenir ce matin", reconnaît un autre.

"Le comportement incivique de certains va entraîner des pénuries"

Même chose à Marseille. "Il faut rationner", appelle sur RMC et RMC Story Jérémy, chauffeur-livreur dans les Bouches-du-Rhône. "Il y a certains Français qui sont débiles. J’y suis allé hier, j’ai vu des gens à qui il manquait une ou deux barres et qui en mettait pour faire le complément alors que j'ai attendu d'être sur la réserve", se désespère-t-il, évoquant des stations-service vidées 2h seulement après avoir été ravitaillées.

"Encore une fois, le comportement incivique de certains va entraîner des pénuries", s'inquiète sur le plateau des "Grandes Gueules" le docteur Jérôme Marty. "Quand on est en crise comme ça, il faut privilégier ceux qui font tourner l’économie du pays ou le personnel sanitaire", appelle le praticien.

La contagion pourrait toucher à terme toute la France. La plus grande raffinerie du pays, en Normandie, devrait stopper sa production. D'autres pourraient suivre. Et si la plupart des dépôts pétroliers fonctionnent normalement, quelques-uns sont déjà bloqués comme au Havre ou à Vern-sur-Seiche, près de Rennes.