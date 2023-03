Retraites: trois raffineries perturbées, pas de risque de pénurie, mais des tensions vers Marseille

Trois raffineries françaises font face à des perturbations alors que le personnel s'est mis en grève contre la réforme des retraites. Pourtant, dans les station-services, on est encore loin de la pénurie sauf dans les Bouches-du-Rhône où la situation est un peu plus tendue.

Le durcissement du mouvement dans les raffineries aura-t-il des conséquences sur les stocks de carburants? Trois raffineries rencontrent actuellement des perturbations. À Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, la mise à l’arrêt a été annoncée samedi par la CGT. Deux autres devraient suivre ce lundi: celle de Port-Jérôme-Gravenchon, en Seine-Maritime, et celle de Lavéra, dans les Bouches-du-Rhône.

D’autres produisent moins, comme Fos-sur-Mer, ou ne produisent plus, comme Donges, pour des raisons extérieures au mouvement social. En-tout-cas, les réserves sont bonnes. La France dispose d’au moins trois mois de stock. Dimanche, seulement 3% des stations-services manquaient de carburant. C’était un peu plus dans certains départements, comme dans les Bouches-du-Rhône. Surtout à cause du rush soudain des automobilistes. Dans le département, près de 25% des stations sont en rupture totale ou partielle.

Kader est agent d’entretien et père de 3 enfants, il vient de faire le tour de 10 stations-services, sans succès.

“Je suis dans la merde. Je n’ai plus de gazole pour aller travailler, comment je fais? Je ne vais plus travailler alors, mes enfants ne mangent plus, je ne paye plus mon loyer. Vous trouvez que c’est normal?”; indique-t-il.

Linda, elle, s’occupe de sa mère malade et sans carburant, cela devient très compliqué. “Je suis en galère, je n’ai plus d’essence et je suis sur la réserve. Je comprends le mouvement de grève, mais là, c’est allé trop vite. Donc je demande à Emmanuel Macron de retirer sa loi qu’on en finisse”, appuie-t-elle.

Un constat que fait aussi Michel Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc. "Il y a un petit peu de tension de carburants sur la région de Marseille. Si ça continue à se bloquer, il y aura des tensions en fin de semaine", explique-t-il ce lundi matin sur RMC.

Vers des réquisitions en cas de pénurie?

Et puis il y a Bernard qui a fait appel au système D même si ce n’est pas très recommandé. “Je me débrouille. J’ai fait le plein il y a 15 jours, j’ai rempli des bidons et j’ai mis de côté”, confie-t-il.

À la raffinerie Petro-Ineos de Lavera, on vient de voter l’arrêt de la production. Les pénuries que cela provoque, Sébastien Varagnol, délégué CGT, les déplore mais les assume.

“On aura tout fait dans les raffineries pour ne pas courir à la pénurie, pour ne pas courir à impacté le grand public, mais aujourd’hui on y arrive plus, on ne se fait pas entendre. La seule réponse qu’on a eue, c’est le 49.3 où on méprise le peuple”, affirme-t-il.

Les salariés des raffineries qui seront très attentifs aux résultats des votes sur les motions de censure. Et si la pénurie est encore loin, mais le gouvernement a déjà prévenu qu’il pourrait procéder à des réquisitions de personnel si le mouvement s’intensifie encore.