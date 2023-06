Des drones à Bordeaux pour la manifestation: "Un moyen très efficace" selon le préfet de Gironde

A Bordeaux, ce mardi, la manifestation contre la réforme des retraites sera suivie par des drones. Un moyen très efficace selon le préfet de Gironde, Etienne Guyot, qui était l'invité d'"Apolline Matin" sur RMC et RMC Story.

Un bourdonnement et une caméra au-dessus du défilé. A Bordeaux, ce mardi, pour la 14e journée de mobilisation de l’intersyndicale contre la réforme des retraites, des drones seront utilisés par les forces de l’ordre pour suivre la manifestation et contribuer à la sécurisation des participants et des biens.

"C’est la troisième fois que j’utilise des drones dans le cadre de la protection et de la sécurisation des manifestations, après les 1er et 9 mai derniers, explique le préfet de Gironde, Etienne Guyot, dans ‘Apolline Matin’ sur RMC et RMC Story. L’objectif, c’est de faire en sorte qu’on sécurise au maximum la manifestation et les parcours, pour prévenir aussi les atteintes à la sécurité des personnes et des biens. La loi le permet depuis le mois de janvier et c’est en vigueur depuis le décret d’application en avril. C’est un moyen très efficace pour être en appui des forces de sécurité et des caméras de vidéo-protection que développent les villes. A Bordeaux, ces caméras avaient été sabotées lors de la manifestation du 23 mars, donc nous n’avions plus de vision. Les drones permettent d’avoir une vision, assez haute bien évidemment, de l’ensemble de la manifestation."

Des drones pour les rodéos urbains aussi

Les manifestations ne sont pas les seules concernées par ce déploiement de drones. La préfecture de Gironde va aussi les utiliser pour lutter contre les rodéos urbains. "Pour les rodéos urbains, j’ai pris un nouvel arrêté sur trois mois, entre le 5 juin et le 2 septembre, pour utiliser des drones dans trois quartiers particuliers de Bordeaux, explique Etienne Guyot. Tout ça a été annoncé. Là où on s’aperçoit qu’il y a des récurrences de rodéos urbains, avec tous les risques que cela représente pour la sécurité des personnes, cela permet de réagir en temps réel lorsqu’on a connaissance d’un rodéo urbain qui commence."

"La captation d’image est strictement encadrée, assure le préfet de Gironde. Ce n’est pas intrusif dans le domicile des gens. Cela permet de suivre parfois sur de très longues distances, parce que ceux qui font des rodéos peuvent parcourir de grandes distances. Donc on a besoin d’un périmètre assez large. Et surtout, de venir en appui des forces de l’ordre qui sont au sol et de protéger leur intégrité physique, avec le risque d’altercation et le refus d’obtempérer qu’on observe de plus en plus souvent. Cela permet de savoir qui sont et où vont les personnes qui s’adonnent aux rodéos urbains."