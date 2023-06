Ecart salarial: un cadre masculin gagne encore 7% de plus qu’une femme

Selon le baromètre 2023 de l’Apec sur l’emploi des cadres, un homme gagne encore 7% de plus qu'une femme.

A profil et poste équivalent, un cadre masculin continue à gagner 7% de plus qu'une collègue femme. Une situation inchangée depuis... dix ans, indique le baromètre 2023 de l’Apec sur l’emploi des cadres.

Ce n’est pas faute d’avoir augmenté les salaires puisque la proportion de cadres à avoir été augmentés a nettement progressé l'année dernière. Elle atteint même un niveau record, et pour tous les profils de poste.

Sauf que les hommes sont cependant un peu plus nombreux (59%) que les femmes (54%) à avoir bénéficié d'une évolution de leur rémunération.

L’écart salarial se creuse avec l’âge

Il y a néanmoins un signe que les temps changent: l’écart salarial se creuse avec l’âge. A profil et postes équivalents, il atteint 10% pour les plus de 55 ans, contre 3% pour les moins de 35 ans d'après les données du baromètre de l'Apec.

Un écart de salaire qui peut s’expliquer en partie par des différences de profil entre les femmes et les hommes. Les femmes cadres, relativement plus jeunes que leurs collègues masculins, sont par exemple sous-représentées dans les postes à responsabilité hiérarchique.

Mais c’est aussi le signe qu’aujourd’hui à l’embauche, les écarts sont de plus en plus faibles et ça, c’est un vrai progrès.