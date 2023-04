EN DIRECT Retraites: la rencontre entre l'intersyndicale et Elisabeth Borne terminée, "un échec"

Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, expert en relations sociales, sur RMC:

"(Rencontre entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale) Cela ne servira pas à grand-chose. Les positions sont figées et le dialogue social, au niveau national, ne marche pas. Il marche un peu mieux dans les entreprises, même s'il n'est pas parfait. Mais sur cette réforme des retraites, on voit bien qu'il y a un blocage et ça renvoie peut-être à la position du président de la République qui a toujours considéré, à tort, que les organisations syndicales étaient des freins à la réforme. Et aujourd'hui, il a toujours les huit organisations syndicales soudées pour refuser la mesure d'âge."

"Au départ, je suis plutôt un homme de gauche qui a cru en Emmanuel Macron et qui croit toujours en certaines choses qu'il fait, mais aujourd'hui il gouverne à droite et en tant que citoyen, j'ai quelques problèmes avec ce qu'il fait, car on est dans une démarche très libérale. Il y a un problème global au niveau de la démocratie sociale qu'il ne situe pas au bon niveau."