Entreprises: les actionnaires n'ont jamais gagné autant de dividendes

Les 1.200 plus grandes entreprises mondiales cotées en bourse ont versé un record de divivendes au deuxième trimestre 2023, avec 560 milliards de dollars. Une inflation, très marquée en France, qui s'est faite plus sur le dos des consommateurs que des salariés.

Jamais les grandes entreprises n’ont autant gâté leurs actionnaires. Les 1.200 plus grandes entreprises cotées en bourse dans le monde ont versé plus de 560 milliards de dollars de dividendes à leurs actionnaires au deuxième trimestre: un record sur cette période, selon le gestionnaire d'actifs Janus Henderson.

Lechypre d’affaires : Les dividendes continuent d'augmenter - 31/08 1:53

Cette croissance de 5% par rapport à la même période de 2022 a même dépassé les attentes des marchés financiers. La France fait encore plus fort avec une croissance de 13%. A elle seule, la France a distribué près de 30% des dividendes versés en Europe. BNP Paribas, Sanofi, Axa, LVMH et Engie ont été les groupes les plus généreux.

Des dividendes sur le dos des consommateurs...

On peut dire que les actionnaires se sont enrichis sur le dos des consommateurs. Les dividendes records sont le fruit de profits records. Ça veut dire que les entreprises ont réussi à préserver leurs marges, autrement dit à répercuter sur leurs prix de ventes la hausse de leurs coûts de production. En atteste le maintien du taux de marge à des niveaux supérieurs au niveau d’avant-Covid.

Cela va même au-delà: selon les économistes du centre d’études prospectives et d'informations internationales (CEPII), les entreprises de cinq secteurs de l’économie française, parmi les moins concurrentiels, ont augmenté leurs prix de vente, en moyenne, plus que la hausse de leurs coûts de production ne l’aurait nécessité. Parmi ces secteurs, on trouve notamment l’industrie alimentaire et les boissons.

>>> Le meilleur de l’économie est à retrouver en podcasts sur le site et l’appli RMC

... mais pas des salariés

Mais les actionnaires ne se sont pas enrichis sur le dos des salariés. D’abord parce que lorsqu’on regarde comment se répartit la richesse créée par les entreprises, la part des salariés se maintient depuis deux ans à ses plus hauts niveaux depuis le milieu des années 1980. Les grandes entreprises sont celles qui ont le plus augmenté leurs salariés, et les primes, à l'instar de Total qui a connu une hausse de 10% des rémunérations.

Rappelons que les salariés des grands groupes sont nombreux à être aussi actionnaires de leur groupe, et donc à toucher des dividendes, comme à la Société Générale, où les salariés sont les premiers actionnaires, ou à Air France-KLM, où 12% du capital est détenu par les salariés.