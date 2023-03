EN DIRECT Grève du 8 mars: des secteurs reconduisent le mouvement, les transports encore perturbés

La permanence de Gérard Larcher, président du Sénat (LR), a été visée par une coupure d'électricité ce mardi, à Rambouillet (Yvelines). Une action revendiquée par la CGT. "Nous nous battrons jusqu'au bout pour la sauvegarde du régime de retraite par répartition, modèle social unique et exceptionnel, et nous revendiquons l'élargissement de notre régime pionnier à l'intégralité de la population, au regard des richesses immenses que produisent les travailleuses et travailleurs en France", indique le syndicat dans un communiqué.

Le gouvernement condamne "les violences" qui ont pu émailler certaines manifestations mardi et "les coupures volontaires" de courant, a affirmé ce mercredi son porte-parole Olivier Véran.