Réforme des retraites: comment la majorité drague ouvertement la droite au Sénat

La première séance de débats sur la réforme des retraites a eu lieu jeudi dans l'hémicycle du Sénat. Plusieurs ministres ont prononcé un discours qui visait clairement à séduire les sénateurs de droite.

Les débats sur la réforme des retraites ont commencé au Sénat. La première séance a été ouverte jeudi après-midi par les discours du ministre du Travail, Olivier Dussopt, et de Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, dans une atmosphère bien plus sereine qu'à l'Assemblée nationale.

Des ministres qui ont un objectif, amadouer les sénateurs. On sait que le gouvernement a besoin de l'adhésion des sénateurs de la droite et du centre, qui ont la majorité à la chambre haute.

Les ministres ont donc clairement sorti la brosse à reluire, pour flatter les sénateurs de droite comme Gabriel Attal lorsqu’il s’est présenté à la tribune.

“Je sais qu’ici, par-delà les divergences, on s’écoute, on débat, on se respecte. Je sais qu’ici il n’y a pas de ZAD, il n’y a que la République”, a-t-il indiqué.