Hausse du nombre d'arrêts de travail: "Il y a une exigence de rééquilibrage du temps de vie"

Le nombre d'arrêts de travail a explosé de 30% en seulement trois ans. Une situation inquiétante économiquement mais qui est la conséquence d'un changement de mentalité. Selon une étude d'Axa, 44% des salariés ont été absents de leur travail au moins une journée l’an dernier.

De plus en plus de salariés n'hésitent plus à se mettre en arrêt de travail. En l’espace de trois ans, le nombre d’arrêts a bondi de 30%. Un phénomène nouveau donc, qui touche notamment les moins de 45 ans.

A 52 ans, Pierre est poissonnier sur les marchés. En 35 ans d’activité, il ne s’est arrêté qu’une seule fois.

“Je ne m’arrête jamais. Même si j’ai de la fièvre, ou que j’ai mal, je vais au travail”, indique-t-il.

Pour sa fille, Maïlis, en revanche, ce n’est pas la même chose. A 24 ans, l’alternante en pâtisserie cumule les arrêts maladie. “Quand elle a un mal de tête, ou mal au ventre, elle s’arrête. Elle prend trois jours, ou même une semaine assez souvent. C’est vrai que la mentalité a changé, c’est plus le même mode”, indique son père, Pierre.

"Les règles du jeu ont changé"

Des mentalités qui ont effectivement changé le rapport à l’entreprise et au travail, selon Benoît Serre, vice-président de l’association nationale des DRH.

“Je pense que c’est une exigence de rééquilibrage du temps de vie. Et la deuxième raison, c’est sans doute une acceptation, ou un niveau de résilience plus bas qu’auparavant. On a un peu changé de monde quoi, on est passé d’un marché d’employeur à un marché d’employés. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Vous savez, c'est la vieille formule de Coluche: ‘Ne pas perdre sa vie en la gagnant’. On est pile dedans."

Selon le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, preuve de cette explosion du nombre d’arrêts de travail, le montant des indemnités journalières remboursées par la sécurité sociale a bondi de plus de 7% l’an dernier.