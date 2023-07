Le nombre de pères qui prennent leur congé paternité en hausse

Le nombre de pères ayant pris leur congé paternité à la naissance de leur enfant est passé de 68% en 2013 à 71% en 2021. Une progression encore plus notable chez les indépendants.

De plus en plus de pères prennent leur congé paternité, après la naissance de leur enfant, selon une étude de la DREES. 71% des pères en ont profité fin 2021, contre 68% huit ans plus tôt. Une augmentation qui s'explique notamment par la réforme du 1er juillet 2021, qui allonge le congé paternité de 11 à 25 jours, pour tous les travailleurs, salariés comme indépendants.

Les indépendants sont justement les plus concernés par cette forte progression. Pourtant, ça ne va pas toujours de soi quand on travaille à son compte. Notamment parce qu'il faut d'abord savoir qu'on y a droit, et ce n'est pas une évidence.

Mathieu est chef d'entreprise indépendant. Il sera papa pour la première fois début novembre.

“Pour être franc, je l’ai su il y a un mois par hasard. On était à une soirée chez des amis et j’ai un pote qui est indépendant aussi et qui vient d’être papa. Il m’a dit que j’avais le droit à un congé paternité. Je pensais que le montant serait ridicule et il m’a conseillé de me renseigner”, explique-t-il.

60 euros d'indemnité par jour pour les indépendants

Comme tous les indépendants, Mathieu aura le droit à 60 euros par jour d'indemnité. C’est moins que pour un salarié. Et il faut anticiper la mise à l'arrêt de l'entreprise pendant un mois, explique Anthony, coach en entrepreneuriat et papa d'Eden, né en mars. “Il faut quand même avoir anticipé le matelas de sécurité de la trésorerie. Est-ce qu’avec 1.500 euros sur 25 jours, ça compense le chiffre d’affaires ?”, questionne-t-il.

Malgré les quelques obstacles, Anthony a peu hésité. Il a pris les 25 jours autorisés avec plaisir.

“La présence, c’est maintenant. C’est quand ils sont petits qu’ils ont besoin de nous, en fait. Je ne fais pas des enfants pour qu’ils se fassent élever par d’autres personnes ou que ce soit que ma femme qui s’en occupe. C’est hors de question”, appuie-t-il.

Depuis, Anthony a même adapté son quotidien à son nouvel enfant. Il est passé à la semaine de quatre jours.