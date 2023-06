Marseille: la gare et le métro sous une montagne d'ordures à cause d'une grève

Des poubelles qui débordent dans la gare et le métro de Marseille. Depuis 12 jours, les agents de propreté d'une entreprise privée sont en grève. Pour le moment, les discussions sont au point mort, au grand dam des usagers.

A Marseille, la gare et le métro sont sous des montagnes de détritus. “C’est quand même une belle ville et arriver là pour des étrangers et tomber sur ces poubelles, c’est honteux”, affirme une voyageuse. “Je suis un peu contente de partir parce ça pue”, indique une autre.

Cette grève est menée par les employés de Laser Propreté, l’entreprise qui est sous-traitée pour le nettoyage par la SNCF et la RTM.

“On s’est pas réveillé un matin en se disant ‘ah tiens, on va pourrir l’image de notre ville un peu plus’. On n’est pas en train de dire 'augmentez-nous', on est en train de dire 'rendez-nous ce que vous avez pris'. Et de l’autre côté, assurez-nous que nos emplois seront maintenus”, explique Kamel Djeffel, secrétaire du syndicat national CAT des salariés des entreprises de nettoyage.

Emmanuel Macron interpellé lundi?

Il y a donc deux grèves. En gare, où 31 salariés craignent que leurs emplois ne soient pas renouvelés. Et dans le métro, les agents de propreté accusent la RTM et par conséquent Laser Propreté de faire des retenues sur leurs salaires. La RTM nie en bloc sa responsabilité dans un communiqué.

Pour l’instant, les discussions sont au point mort. Et les syndicats préviennent qu'ils n'hésiteront pas à interpeller le président Emmanuel Macron, lors de sa venue à Marseille lundi. La RTM explique avoir missionné depuis mardi dernier une autre société pour assurer un nettoyage de première urgence. Un nettoyage empêché. Les agents de remplacement auraient été "insultés et physiquement menacés" selon la régie de transport, qui dénonce des "agissements de voyous".