582 kg de poubelles par habitant: la France n’arrive pas à réduire le volume

Dans "Charles Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre se penche sur le volume d’ordures ménagères par habitant et par an, qui ne baisse pas en France.

La France, jusqu’à présent, n’est pas parvenue à réduire le volume d’ordures ménagères qu’elle produit, déplore la Cour des comptes dans son nouveau rapport annuel.

Les chiffres restent stables sur la dernière décennie, à 582 kg par habitant, soit une baisse de seulement 0,9% par rapport à 2010 alors que l’objectif était de - 10%.

La France ne figure pas parmi les pays européens les plus avancés pour la maîtrise de leur volume, ni pour leur recyclage.

Et tout ça pour un coût exorbitant. Les déchets ménagers produits par les familles et les petits commerces, principalement collectés en porte à porte, ne représentent que 12% du volume de l’ensemble des déchets produits en France mais 61,5 % des dépenses publiques de collecte et de traitement, alors que la moitié ne sont pas triés.

L’objectif supplémentaire de réduction pour 2030 (- 15% par rapport à 2010) sera donc difficile à atteindre au regard de la tendance actuelle.

La tarification incitative, une mesure très efficace

Que recommande la Cour des Comptes? Sa solution préférée: rendre plus incitative la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui ne dépend pas aujourd’hui de la quantité de déchets produites. L’efficacité de la tarification incitative est pourtant confirmée. Selon l’Ademe, elle permet de réduire de 41% la quantité d’ordures ménagères.

Il faut aussi encourager l’économie circulaire: prévention (achat écoresponsable), réemploi, (réparation), recyclage (mieux trier), valorisation énergétique des déchets, incinération sans valorisation énergétique et enfin, stockage en décharge. Il y a de la marge: 80 % des ordures ménagères résiduelles pourraient être mieux exploitées.