"On ne répond pas quand on nous siffle": comment les syndicats répliquent à Emmanuel Macron

Dans un communiqué commun lundi soir, l'intersyndicale a estimé que les propos du président de la République Emmanuel Macron "démontrent qu'il n'a toujours pas compris la colère qui s'exprime dans le pays".

L’allocution sans surprise d’Emmanuel Macron n'a pas convaincu les responsables syndicaux, à commencer par Sophie Binet pour la CGT: "Le problème, c’est qu’Emmanuel Macron nous claque la porte au nez en promulguant sa loi et il nous explique ce soir (lundi) que sa porte est grande ouverte alors que ça fait trois mois que sa porte est fermée".

Face à la main tendue d'Emmanuel Macron, qui invite les syndicats à se remettre autour de la table, le ton est un peu plus conciliant à la CFDT, puisqu'Yvan Ricordeau, secrétaire national, répond oui, mais pas tout de suite. "S’il y a une méthode en terme de concertation qui est bien organisée et si en plus il y a des objectifs qui correspondent à la question du travail au mois de mai, au mois de juin, il y a un moment où il faudra renouer le fil du dialogue avec l’exécutif". Laurent Berger, le leader de la CFDT, n’a toutefois pas caché son agacement: "On ira discuter des conditions de travail, des salaires, mais on veut un minimum de décence dans cette relation-là. On ne répond pas quand on nous siffle".

"On n'avait pas besoin d'entendre qu'il avait entendu la colère"

Laurent Berger estime aussi que le président n'a "pas compris" la colère des Français: "On n'avait pas besoin d'entendre qu'il avait entendu la colère et qu'elle était soi-disant sur d'autres leviers", s'est-il agacé, alors qu'Emmanuel Macron a évoqué une colère face à un "travail qui ne permet plus de bien vivre".

Pour le co-délégué général de Solidaires Simon Duteil, la réponse au président sera d'abord donnée dans la rue: "Que toutes celles et tous ceux qui se sont déjà mobilisés au moins une fois depuis le début viennent, on sera vraiment énormément dans la rue".

Dans un communiqué commun, l’intersyndicale a de nouveau appelé à faire du "1er mai une journée de mobilisation massive, unitaire et populaire" contre la réforme des retraites. Un 1er mai où tous les syndicats défileront ensemble, du jamais vu depuis 2009.