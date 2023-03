Paris: la grève des éboueurs reconduite jusqu'au 27 mars

Les éboueurs parisiens ont annoncé une reconduction de leur mouvement de grève jusqu'au lundi 27 mars inclus. La mobilisation, entamée le 5 mars dernier contre la réforme des retraites, empêche le ramassage des déchets dans la capitale. On estime que 10.000 tonnes de poubelles encombrent les trottoirs parisiens.

Les éboueurs parisiens continuent. En grève depuis le 5 mars dans le cadre du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, les agents chargés du ramassage des poubelles à Paris ont reconduit leur mouvement jusqu'au lundi 27 mars inclus, a annoncé ce mardi la CGT Services Publics.

Malgré les réquisitions, 10.000 tonnes de déchets jonchent les rues de Paris, alors que de nombreux centres de dépôt ou de tri des déchets de la ville sont toujours bloqués comme à Romainville (Seine-Saint-Denis). En sus, l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) est également bloqué, tandis qu'un barrage filtrant a été mis en place à l'entrée de celui de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

>> Suivez notre direct

La cellule de crise activée à Paris

La maire de Paris Anne Hidalgo, qui soutient le mouvement et a adressé la semaine dernière une fin de non-recevoir à la préfecture qui l'enjoignait à réquisitionner des éboueurs, a annoncé ce mardi la mise en place d'une "cellule de crise". Cette cellule doit se réunir tous les jours sous l'autorité de la maire de Paris en présence de ses adjoints et des maires de tous les arrondissements pour "identifier et de prioriser les actions à engager et de prendre les décisions qui s’imposent afin d’assurer la continuité des services publics", assure la municipalité dans un communiqué.

Outre Paris, d'autres éboueurs sont en grève depuis le 7 mars comme au Havre, à Saint-Brieuc et à Nantes. À Marseille, le dépôt de bennes de la Cabucelle est en grève et certains éboueurs de la ville se sont joints au mouvement ce lundi.